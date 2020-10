Už minulou sobotu vyvěsil domov Na Zámku v Lysé nad Labem výzvu, která se masově šířila po sociální síti. „Bohužel nakažených pracovníků i klientů opět přibylo a my jsme nuceni požádat širokou veřejnost o pomoc. Hledáme dobrovolníky na pomoc se základní péčí o naše zdravé i nakažené seniory či jiné pomocné práce. Každá ruka navíc nám nyní opravdu pomůže,“ píše se ve výzvě vedení domova.

Ředitel domova Jiří Hendrich potvrdil, že výzva zafungovala. „Dobrovolníci se nám hlásí. Rád bych zůstal u toho, že jsme tady pozitivní a blíže se k tomu nechci vyjadřovat,“ doplnil Hendrich, který však odmítl sdělit jakákoliv čísla o počtu nakažených – ať už mezi klienty, nebo mezi personálem.

V Rožďalovicích, kde jsou klienti umístěni do zdejšího zámeckého areálu a do bývalého kláštera, zatím nákazu nezaznamenali. Ředitelka Jana Příhodová toto oceňuje, o to přísněji se hygienická opatření snaží dodržovat. „Přijímáme klienty i z dalších zařízení, jako jsou léčebny dlouhodobě nemocných. Domov je v tuto chvíli prakticky naplněn. Částečně pracujeme na směny, u ošetřovatelů to však takto zajistit nelze. Proto všechny důrazně upozorňujeme na nošení roušek a žádáme, aby omezili návštěvy i v rodině a nejezdili na výlety,“ vysvětila ředitelka domova.

Potíže v personální otázce nezpůsobilo ani uzavření škol. Ta v Rožďalovicích totiž z rozhodnutí kraje funguje i nadále a poskytuje zázemí dětem z prvního stupně i pro personál zdejšího domova. „Spolupracujeme se zdejším panem starostou, který chod školy zajistil,“ poznamenala Příhodová.

Kontakt s rodinou

Udržet ale dobré rozpoložení mezi klienty není snadné. Současný zákaz návštěv podle ředitelky snáší o něco hůře než na jaře. „S personálem se jim snažíme zajistit kontakt s rodinou, pomocí tabletů dochází i na videohovory. Ale u některých klientů, kteří třeba nedoslýchají, je to trochu problém,“ podotkla.

Pocit dobré atmosféry a optimismu se snaží šířit také v Domově pro seniory Luxor, který sídlí u poděbradské kolonády. „Samozřejmě zprávy o tom, že se začínají stavět polní nemocnice, nikomu nepřidají na pohodě. Uvědomujeme si, že to začíná být ruská ruleta,“ předeslal ředitel poděbradského domova Jaromír Novák.

I proto se snaží zachovat mezi klienty pocit pohody. Ten posiluje i vnímání toho, že ani v tomto domově se zatím žádný z klientů nemocí covid–19 nenakazil. „Naše snaha jde dvěma směry. Jednak je to udržování alespoň telefonického kontaktu s rodinami. A jednak připravujeme aktivity, i když maximální počet shromážděných držíme na pěti osobách,“ dodal Novák.

On sám čte klientům v rámci vnitřního rozhlasu třeba povídky od Šimka a Grossmanna. Ale společně s personálem provozují i náročnější aktivity. „Pořádáme výlety na kole do Jičína. Samozřejmě se jedná o jízdu na rotopedu. Když klient ujede požadovanou trasu, může si označit své místo na mapě, kam až dojel. Pořádáme i setkání při hraní písniček na přání, o což je velký zájem, tak to děláme dvakrát denně,“ jmenoval ředitel.

Domácí úkol: třikrát se usmát

Klienti také dostali netradičně domácí úkol. Ředitel jim sdělil, že mají v pátek za úkol se nejméně třikrát usmát. Mezi sebou, sousedy, nebo třeba na zaměstnance.

Ani s personálem zatím nenastala krize. „Měli jsme dva nebo tři členy personálu mezi nakaženými v září. Ti se však již uzdravili a momentálně v tomto smyslu nemáme nikoho mimo službu,“ konstatoval Novák.