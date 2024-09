V Milovicích byla od září nově spuštěna služba Senior taxi. Služba nabízí dopravu pro seniory po Milovicích, do Lysé nad Labem a do Nymburka.

Využívat taxi služby mohou nově občané s trvalým pobytem v Milovicích ve věku nad 70 let nebo držitelé ZTP a ZTP/P nad 65 let. Služba je občanům k dispozici každý všední den od 7 do 15 hodin.

Taxi bude občany dopravovat v Milovicích po městě, do Lysé nad Labem a Nymburka na úřady a k lékařům. Cena za službu činí 25 Kč za jízdu po Milovicích a do Lysé, zatímco za cestu do Nymburka zaplatí 35 Kč. Uvedená cena je za jednu jízdu a občané ji uhradí řidiči při nástupu do vozidla.

Jak na to?

Zájemci si musí podat žádost na MěÚ v Milovicích, ve které vyplní své osobní údaje. Na základě vyplnění žádosti dostane občan kartičku, díky které bude moci využívat služeb Senior taxi.

Kartičku bude nutné mít při každé jízdě u sebe a předkládat ji řidiči taxi služby.

Službu si zájemce musí objednat minimálně 24 hodin před potřebnou jízdou. Pro objednávky je k dispozici dispečink Dopravy pro seniory na telefonním čísle: +420 771 502 170 v pracovní dny v době od 7:00 – 15:00 hodin.

V případě, že má občan objednanou cestu na konkrétní den a hodinu, ale potřebuje ji zrušit, musí to oznámit na dispečink. To může udělat od 7 do 15 hodin na telefonní číslo nebo mimo pracovní dobu zasláním SMS.