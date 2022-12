Ještě před nimi se muže pokoušel oživit známý, který se až do kolapsu se seniorem bavil. Ten také kontaktoval linku 158 a policisté Karel Matoušek a Filip Kučírek z poděbradského obvodního oddělení byli za tři minuty na místě. U muže v bezvědomí zahájili život zachraňující úkony.

Karel stlačovat mužův hrudník, druhý kolega připravil automatizovaný externí defibrilátor, který po přiložení doporučil výboj. Po něm se ale žádné životní funkce neobnovily a přístroj instruoval policisty k další dvouminutové přímé masáži srdce, po které opět doporučil výboj. Po něm již začal muž dýchat a reagovat na podněty.

Po několika minutách dorazila záchranka, která si seniora už při vědomí převzala a poskytovala další profesionální pomoc v sanitce při převozu do vinohradské nemocnice na oddělení kardiologie.

Policista Karel Matoušek přiznal, že život zachraňoval poprvé. „Musím říci, že jsem čerpal ze zkušeností studia na základní odborné přípravě. Ten skvělý pocit, že se nám muže podařilo zachránit, je pro mě velkým momentem – to vám žádná jiná práce nedá,“ doplnil policista.

Jeho kolega Filip Kučírek se v podobné situaci, kdy jde o život, ocitl už počtvrté. „K policii jsem nastoupil, abych pomáhal i těm, kteří to potřebují. A přesně takovéto situace jsou pro mne, ale i pro spoustu mých kolegů, velkou motivací v naší práci,“ doplnil druhý zachránce.

Oba policisty za skvělou práci a záchranu života čeká ocenění. „Za významný čin, kdy svou rychlou reakcí pomohli devětasedmdesátiletému muži a obnovili jeho životní funkce, ocení oba policisty jak Marek Šmíd, ředitel Územního odboru Nymburk, tak Václav Kučera, ředitel středočeské krajské policie,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Kdo jsou oba policisté:

Pprap. Bc. Karel Matoušek - k Policii ČR nastoupil v červnu 2019, a to na Obvodní oddělení Poděbrady, kde je až doposud. Ve volném čase ho baví sport, zejména fotbal, florbal a velice rád cestuje. „K policii jsem tíhl už jako mladý, kdy jsme si hráli na policisty a zloděje. Vždy mne také zajímali kriminální příběhy, které jsem sledoval. Velkou inspirací pro vstup do řad policie pro mě byli starší kolegové," uvedl jeden ze zachránců.



Prap. Filip Kučírek - práci policisty vykonává již od roku 2018. Čtvrtým rokem slouží na Obvodním oddělení v Poděbradech. Ve svém volném čase sportuje, věnuje se zejména fotbalu, který hraje od dětských let. Za dobu své služby pomohl se svými kolegy zachránit již čtvrtý lidský život.