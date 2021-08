Deníku to po jednání radních řekla mluvčí kraje Martina Kemrová. „Jednání o případném odkoupení bývalé Hrabalovy chaty pokračují,“ konstatovala. Přičemž je-li řeč o jednání, nejde jen o nalezení shody s majitelem, jemuž Hrabal na sklonku života nemovitost odkázal a který ji nyní nabízí k prodeji. Ke shodě by představitelé kraje chtěli dospět i se zástupci státu. „Pro budoucnost projektu je zásadní uzavření memoranda o spolupráci s ministerstvem kultury v oblasti péče o spisovatelův odkaz v daném místě a zpracování nezávislého odhadu ceny nemovitosti. Oba kroky rada schválila,“ sdělila Deníku Kemrová.

Potvrdila tak vlastně předpoklad, že o Hrabalovu chatu s poměrně velkým pozemkem mají představitelé kraje zájem – usilují však o snížení původně požadované ceny i o to, aby na vytvoření expozice připomínající Hrabalův život i dílo (významně inspirované právě Kerskem a blízkým okolím) připlatil stát. Totéž plyne i ze čtvrtečního vyjádření krajského radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václava Švendy (Spojenci/TOP 09). Ten potvrdil, že o koupi objektu má kraj stále zájem – nicméně si nemůže dovolit nést všechny finanční náklady sám. Předtím, než se shodnou na doporučení krajským zastupitelům, zda koupit, či nekoupit, si tak radní chtějí se zástupci ministerstva kultury upřesnit dohodu o podílu státu jak na přípravě expozice, tak za zajišťování provozu objektu. I ministerstvo totiž projevilo zájem, aby v nemovitosti, již majitel inzerátem nabídl k prodeji (s požadovanou cenou 11,9 milionu korun), vznikl památník s hrabalovskou expozicí.

Předběžně se počítá s tím, že v případě odkoupení by objekt a jeho expozici mohlo mít na starost Polabské muzeum Poděbrady, které je příspěvkovou organizací kraje. Vedle muzejních prostor by tam mohlo vniknout i ubytování pro mladé umělce, jež by bylo možné zvát na tvůrčí pobyty v inspirativním prostředí.

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku

V Kersku v aleji č. 30 stojí chata 0274, která patřila spisovateli Bohumilu Hrabalovi (1914–1997) a jeho ženě Elišce Hrabalové (roz. Plevové, zvané Pipsi, 1926–1987). Bohumil Hrabal chatu koupil v roce 1965 na inzerát od dvou starších učitelských sester Trnkových. Bezdětní Hrabalovi odkázali chatu synovi sousedů Eliášových – Radkovi. Eliášovi se o Bohumila Hrabala starali do konce jeho života.



