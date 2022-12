Kočičí sbírka potrvá do pátku 6. ledna a přístupná je v provozních hodinách úřadu (po 8–17.30, út 8–14, st 8–17, čt 7–14, pá 8–12). „Všechny dary, tedy krmení, pamlsky, hračky, stelivo nebo deky, za vás předáme do útulku pro kočky v nouzi Catky Poděbrady. Všem dárcům předem děkujeme a pokud přinesete něco pro pejsky, i to rádi předáme,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.