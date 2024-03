Původem Nymburačka, kterou si místní mohou pamatovat i pod dívčím jménem Kolková, žije v posledních letech s manželem na Českobudějovicku u rakouských hranic. I odtud však Tereza Paradýsová pomáhá lidem, kteří jsou v těžké životní situaci. Jedněmi z nich jsou i přátelé Pavel a jeho manželka Lenka. Celoživotní kuchař Pavel skončil po problémech se srdcem na lůžku a kvůli nepoctivým řemeslníkům neměl ani zajištěné místo, kde by mohl v bezpečí a teple žít.

V polovině loňského prosince založila Tereza Paradýsová na portálu Donio.cz sbírku s cílem vybrat 790 tisíc korun, které měly pomoci jejímu vážně nemocnému kamarádovi Pavlovi a jeho ženě Lence s rekonstrukcí domu na Klatovsku.

„Také nemůžete nečinně sledovat, jak přátelé živoří, obzvlášť když živoří vinou těžké nemoci? Proto jsem založila tuto sbírku a udělám maximum, aby Pavel s Lenkou živořit nemuseli. Za sdílení či dokonce příspěvek budu neskonale vděčná! Věřím ve vánoční zázraky,“ napsala tehdy na facebook a poprosila pár přátel o sdílení a malý příspěvek.

Suma na kontě se zvyšovala jen velmi pomalu a po nízkých částkách. A když pak tři dny před Štědrým večerem došlo k masakru na pražské filozofické fakultě a dobrá srdce směřovala především ke sbírce pro pozůstalé, Terezina iniciativa skomírala.

„Nedokážu to. Polovinu času má sbírka za sebou. Napsala jsme stovkám osobností z různých kategorií, ale z větší části jsem zůstala bez odpovědi. Chtěla jsem jen pomoct nemocnému kámošovi, ale zřejmě na to nemám dostatek sil nebo schopností. Líto je mi,“ napsala letos v lednu na síti X a v duchu už se s úspěchem sbírky rozloučila.

Ještě uprostřed minulého týdne nebylo vybráno ani 100 tisíc korun. A pak se to stalo! Sbírky si právě na síti X všimly některé osobnosti. Přispěly a nasdílely ji. Začalo něco, na co Tereza do smrti nezapomene. Reagoval herec, muzikant a režisér Jakub Wehrenberg. Ozval se i známý novinář Radek Bartoníček. „Pokud bych mohl pomoci nějak více, řekněte. (…) Prosím, dejte vědět, jak se to bude se sbírkou vyvíjet, můžeme něco vymyslet,“ psal jeden z nejsledovanějších novinářů. „Vzalo celkem za srdce. Ta Tereza tomu dala všechno,“ napsal se sdílením řeporyjský starosta Pavel Novotný.

Zázrak byl na světě. Během pátku 8. března přistálo na kontě sbírky více než půl milionu korun!„Nejdou mi vůbec zastavit slzy. Ta sbírka byla velkou zkouškou. Tři měsíce doprošování bez odpovědí. Tento příběh netáhl. A když to vzdám s pocitem, že za moc nestojím, stane se tohle. Díky všem,“ napsala Tereza na síti X, jejíž síla se naplno projevila. A později v pátečním večeru celou událost glosovala znovu. „Sedím tady, sleduji sbírku, tečou mi slzy a myslím na to, že když jsem spala, stal se zázrak. Jeden z těch těžko vysvětlitelných zázraků, kterým vás život obdaří, když nechcete pro sebe. Děkuju vám, nezapomenu na to!“ vyznala se Tereza nyní už tisícům příznivců, kteří přispívat nepřestávali.

Sbírka se plnila po tisícikorunách za hodinu, desítkách tisíc za půl dne i během víkendu. Dílo bylo dokonáno v pondělí 11. března krátce po poledni. U slova Vybráno svítilo 100% a částka mírně převyšující 790 tisíc.

„Setkala jsem se s takovým množstvím dobra, jako za celý život ne. Spolu s vámi jsem poprvé v životě pomohla člověku. Ne kočce, psovi, srnčeti před senosečí… Ale člověku. A je to neuvěřitelně silný pocit. Doufám, že vy všichni se cítíte jako hrdinové. Pro mě jimi jste,“ završila Tereza příběh se šťastným koncem.

Na neuvěřitelný finiš sbírky reagoval i ten, jemuž peníze pomohou. Bývalý kuchař Pavel neskrýval své dojetí. „Díky vám mám zase chuť a také možnost dotáhnout své plány do konce. Děkuju,“ vzkázal spolu s manželkou.

Příběh nemocného Pavla



Vybraná částka 790 tisíc korun poputuje kamarádovi Pavlovi a jeho manželce Lence, jejichž příběh není příliš veselý. Pavel byl po celý život vyhledávaným kuchařem. Až do března 2014, kdy v pouhých pětačtyřiceti letech prodělal první selhání srdce. Fungovalo na pouhých 25 procent a Pavel se posléze znovu učil základní úkony, například chodit. Vyslechl si diagnózu dilatační kardiomyopatie a rázem byl v invalidním důchodu třetího stupně. V září téhož roku mu byl implantován defibrilátor (ICD). Elektroda ICD se však pohnula a byla reoperována už o půl roku později.

V roce 2015 s manželkou Lenkou koupili dům na venkově, aby mohl Pavel žít klidný život. Pořídili si pár koz a slepic jak kvůli soběstačnosti, tak i pro potěchu oka nemocného. A zvířata se jim postupem času stala rodinou. Úspory měly pohodlně vystačit i na základní rekonstrukci, kterou také zahájili. Do zimy stihli střechu a přípojky. V dubnu 2016 dostal Pavel zánět průdušek a při dvoutýdenní hospitalizací v Ústřední vojenské nemocnici v Praze se fatálně nakazil bakterií. Po týdenním pobytu doma byl převezen do klatovské nemocnice a jeho žena přivolána, aby se s manželem přijela rozloučit. Lékaře však přesvědčila k převozu do pražského IKEMu. Po dvoutýdenním pobytu na ARO a selhávání jater a ledvin zapůsobila silná antibiotika. Pavel se znovu naučil chodit. Poté došlo k druhému selhání srdce. Tentokrát fungovalo na pouhých 17 procent. Lenka za ním každý den jezdila do nemocnice a řídila sama rekonstrukci domu. Vyplácela z úspor řemeslníky, kteří jí nakukali, že potřebují materiál na to a na ono. Kontrola byla už nad její síly, a tak jen platila a byla stále v nemocnici u Pavla.

Peníze se rozkutálely a ona zjistila, že dům je stále neobyvatelný. Jejich sen v podobě života na venkově se stal noční můrou. Nastěhovali se do letního nezatepleného mobilheimu na vlastním pozemku, který sloužil jako ubytování pro řemeslníky. Ten v zimě však není možné vytopit na více než 16 stupňů. Mezitím byl Pavel v květnu 2016 připojen na umělé srdce a začalo roční čekání na vhodného dárce. Transplantace srdce se dočkal 1. května 2017 už v těžké depresi. Po celou dobu bere silná imunosupresiva na potlačení imunity a bude je brát do konce života. Zároveň je však nezbytné, aby se chránil před jakýmkoli nachlazením, jakoukoli virózou. A to v podmínkách, ve kterých ti dva statečně žijí, nebylo možné. „Prosím, pomozme Pavlovi a Lence dotáhnout jejich sen do konce, ať můžou spokojeně a v relativním zdraví dožít v blízkosti jejich zvířecích přátel.“ S těmito slovy zakládala Tereza Paradýsová před třemi měsíci sbírku. A od úterý 12. března víme, že se Pavlovi a Lence díky Tereze a komunitě z platformy X jejich sen splní.