Sbírka má pomoci zpřístupnění věže kostela svatého Jiljí

Už několik let se diskutuje o možnosti zpřístupnění věže kostela svatého Jiljí, z níž je jeden z nejkrásnějších pohledů na město. Jedná se o majetek církve, která potřebné peníze na opravy nemá. Radnice má pro změnu omezené možnosti, jak legálně investovat do cizího majetku. Situaci tak má pomoci vyřešit veřejná sbírka, která potrvá do konce letošního roku.

Kostel svatého Jiljí, z jehož věže je jeden z nejkrásnějších pohledů na Nymburk. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický