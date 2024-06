„Dnes už vysbíráno. Zítra od 6:00 opět do vysbírání. O víkendu by mělo hodně pršet, budeme včas informovat o dalším sběru,“ objevilo se na facebookové stránce Jahodárna Lysá nad Labem přesně čtyři minuty po osmé ráno.

Samosběry organizuje Petr Rubeš. V letošním roce rozhodně rekordní úrodu neočekává. „Už jsem tu měl i zástupce pojišťovny, procházeli jsme pole. Skoro polovina úrody zmrzla. Na některých polích jsou ztráty 50 procent, jinde 30 procent,“ říká s povzdechem zemědělec.

Letošní sběračskou sezónu odhaduje na tři týdny. „Jahody začínají zrát, nelze odhadnout další dny sběru, proto budeme každý den informovat, zda-li se další den bude sbírat,“ vysvětluje letošní systém informování potencionálních zájemců. Ti tak musí sledovat aktuální zprávy na facebooku.

Kilogram nasbíraných jahod vyjde letos sběrače u Lysé na 78 korun. Tedy o deset více, než loni. „Částečně jsou v tom také mrazy a menší úroda, ale také to pokrývá náklady inflace oproti loňsku,“ vysvětluje Rubeš.



Loni keře přetékaly

K Lysé jezdí řadu už let sbírat jahody paní Magda Š. z Kostelce nad Labem, což je dobrá půlhodinka cesty. Na poli ji potkáváme poslední květnový pátek už pár minut po šesté ráno. „To my si klidně přivstaneme, jsme zvyklí. Kdysi jsme zkusili jet k Mělníku, ale tam nás nahnali na pole se zelenými jahodami. Takže jsme tam byli jen jednou. Pak jsme to zkusili tady a jezdíme sem pořád,“ říká vitální seniorka, která má na konci řádku nasbíraný slabý půl košíček. „Ty mrazy to opravdu hodně poznamenaly. Loni touto dobou bychom už měli košíčky plné. To skutečně keře přetékaly. Navíc spousta jahod je zatím zralá jen napůl, teprve zrát začínají,“ všimla si paní Magda.

Sběrači jahod u Lysé nad Labem poslední květnový pátek časně ráno. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

A na co jahody využije? „Část jich půjde do mrazáku a budou se z nich dělat nepečené dorty. Z něčeho udělám tříšť. A něco také sníme jen tak,“ má jasno o využití červených plodů.

Petr Rubeš její slova o začátku dozrávání potvrzuje. „Jsme opravdu na začátku, naplno se to rozjede v příštích týdnech. A také záleží na místě, kde sbíráte. Mrazy zasáhly víc část tady na kopečku, naopak tam níže je toho na keřících více,“ ukazuje na pole. Že přijela sbírat paní z Kostelce nad Labem, jej nepřekvapuje. „Jezdí sem lidi z větší dálky, třeba z Liberce. My jsme kdysi začínali se samosběrem široko daleko jako první a mezi lidmi se to rozkřiklo. A začali sem jezdit i z větších dálek. Jak sem jednou pak někdo začne jezdit, tak už jezdí i další roky,“ vysvětluje u kasy správce pole.



Velký zájem v Oskořínku

O dva týdne dříve začal samosběr jahod mezi Oskořínkem a Novým Dvorem. Cena je podobná jako u Lysé – 80 korun za kilogram. Počáteční samosběry se však uskutečnily pouze dvakrát. V pondělí 13. a v úterý 14. května. Ve druhém případě trval od 14 hodin jen necelou půlhodinu. „Dnešní samosběr je ukončen z důvodu velkého množství zákazníků - jahody jsou vysbírané,“ objevilo se na stránkách Jahody Oskořínek přesně ve 14.29. Na další týden žádný termín vyhlášen nebyl. Sběrači měli možnost znovu trhat až minulý týden. „Před měsícem velká část jahod v květu zmrzla. Situace je na všech jahodárnách podobná. Jahod bude letos méně, ale budou,“ informovali organizátoři.

I tak si ale sběratelé čerstvé jahody pochvalují. Ivana Drašar Hospergerová se pochlubila snímkem bedýnky krásně červených plodů. „Dnešní nasbírané jahody, sice trhané v dešti, ale jsou sladké, voňavé, prostě super,“ napsala k fotce.

Také v Oskořínku informují o termínech dalších sběrů aktuálně prostřednictvím své stránky na sociální síti. Poslední sběry se zatím konal v pátek 31. května od 8 do 12 hodin.