Odvolávají se na vyjádření Nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, který dva dny po zahájení ruské agrese na Ukrajině vydal stanovisko, v němž označuje podporu agrese a souhlas za možné páchání trestného činu.

Bahník se už osobně několikrát snažil ministra vnitra kontaktovat pomocí otevřených kontaktů. „Pana Rakušana se snažím kontaktovat už tři měsíce na všech jeho veřejných adresách s dotazem, proč policie nekoná proti proruským kolaborantům a pouze přihlíží. Neodpovídá,“ řekl Deníku aktivista ze Sadské.

Signatáři dopisu poukazují na dvě demonstrace ze soboty 10. června, které se konaly před ruským velvyslanectvím v Praze. Jedna se konala na podporu Ukrajiny, druhá byla naopak proruská. „Příznivci Ruska měli s sebou mnoho symbolů Ruska. Vlajky, nápisy Rusko, fotografie ruského prezidenta Putina a podobně. Na místě bylo i velké množství policistů, kteří však nijak aktivně nezasahovali a omezili se jen na oddělení obou demonstrujících skupin,“ píše se v otevřeném dopise.

Na akci nymburských komunistů visela ruská vlajka se Z. Zabývá se tím kriminálka

Právě chování policistů v těchto situacích autorům dopisu vadí. „Chtěli bychom vznést dotaz, zda policie podniká nějaké další kroky v návaznosti na tuto demonstraci, zejména z hlediska možného podezření ze spáchání trestných činů, například paragraf 365 trestního zákoníku schvalování trestného činu, případně paragrafu 405 schvalování genocidia,“ tážou se signatáři dopisu.

Demonstrace se podle nich zúčastnila řada osob z takzvané dezinformační scény, které už byly za své jednání v minulosti pravomocně či nepravomocně odsouzené. „V jejich případě se tedy jedná o opakované jednání a možné porušení soudní podmínky,“ píše se v dopise. Celý znění dopisu je možné si přečíst za textem ve fotogalerii.

Nymburští komunisté

Jaroslav Bahník se už delší dobu vymezuje proti schvalování ruské agrese na Ukrajinu a v jeho případě se nejedná o první aktivitu. Před časem Deník psal o akci nymburských komunistů v parku před Obecním domem, na níž se v jednom ze stánků objevila ruská vlajka se symbolem Z. Ten je považován za symbol ruské okupace Ukrajiny a používá je část vojenských jednotek na své technice. V tomto případě Bahník podal trestní oznámení na neznámého pachatele na nymburské policii. Tentýž den trestní oznámení kvůli stejné věci podal i krajský zastupitel za Piráty a pořadatel kulturních akcí v Nymburce Petr Procházka.

Policisté potvrdili, že se případem zabývají. Muže, který ruskou vlajku se symbolem Z na akci přinesl, mají podle informací Deníku ztotožněného. „Na místě jsme byli kvůli oznámení už v neděli v době konání akce. Byla skutečně zdokumentována ruská vlajka s písmenem Z tvořeným svatojiřskou stuhou, a dále byl na vlajce v azbuce nápis Své neopouštíme,“ řekl policejní rada Marek Šmíd. Vyšetřování probíhá, výsledky pochopitelně předjímat nechce.

Před pěti lety přijel Zeman za komunisty do Nymburka. Protestovaly stovky lidí

Podle šéfa Okresního výboru KSČM Zdeňka Milaty není ruská vlajka s písmenem Z jednoznačně symbolem podpory ruské agrese. „Je to v současné době zneužíváno, těch symbolů se využívá mnohem více. Muselo by to být uvedeno do nějaké konkrétní souvislosti,“ konstatoval Milata. Podle něj navíc ruská vlajka byla na stánku spolupracující organizace a nepřinesl ji tam nikdo z místních.

Muži, kteří podali trestní oznámení, se stejně jako signatáři otevřeného dopisu odvolávají na vyjádření Nejvyššího státního zástupce Igora Stříže z 26. února loňského roku. Ten vydal stanovisko, že „pokud by někdo veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřoval souhlas s útokem Ruské federace na Ukrajinu (akceptoval je či podporoval), mohl by za jistých podmínek čelit trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle paragrafu 365, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle paragrafu 405.“