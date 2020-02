Nejhorší byla situace na Loučeni. Prudký vichr zlikvidoval část střechy na kulturním domě. Na dům, ve kterém sídlí místní zdravotní středisko, spadl strom, ale větší škody nenapáchal. A do třetice na Loučeni narazilo Iveco do stromu padajícího před ním. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

První výjezdy v souvislosti se silným větrem hlásí velitel nymburských profesionálních hasičů Roman Zima v 5.40. „Od té doby jsme zaznamenali kolem 30 výjezdů v souvislosti s větrem. Jednalo se o popadané stromy, část vytržené střechy, nebo zpřetrhané dráty elektrického vedení. Jsou to při takovémto počasí běžné zásahy, k žádné mimořádné události s ohledem na zdraví a bezpečí osob nedošlo,“ řekl Deníku Roman Zima.

Drobné komplikaci při výjezdu čelili i samotní hasiči, s jejichž jeřábem se mezi Krchleby a Loučení utrhla krajnice a na pomoc musela přijet další těžká technika, která jeřábu pomohla z příkopu.

Stavební izolaci rozfoukal vítr po okolí

Nejvážnější událost zaznamenali na Loučeni. Tam vítr nazdvihl a zohýbal zhruba čtvrtinu střechy na kulturním domě. Po nejbližším okolí byla rozfoukána stavební izolace žlutooranžové barvy a posety jí byly okolní stromy, což byl vizuálně velmi nezvyklý výjev.

Podle starostky Marty Peterkové škodu okamžitě začali přímo na střeše likvidovat místní hasiči. „Střecha byla nově udělaná před třemi lety. Musel se tam dostat nějaký větrný vír, stavebně byla určitě v pořádku. Už jsem kontaktovala stavební firmu, která stahuje část dělníků z jiných akcí a měli by se dát do oprav co nejdříve,“ řekla Marta Peterková. Škodu zatím odhaduje řádově na 300 tisíc korun. Z události také pořídila fotodokumentaci pro pojišťovnu.

Na Loučeni to však nebyla jediná událost v souvislosti s orkánem Sabina. Na zadní část budovy místního střediska spadl strom. Namále měl také řidič Iveca, kterého minulo neštěstí o pár vteřin. Loučeňskou nehodu šetří policisté. „Podle dosavadního šetření řidič narazil do padajícího stromu. Naštěstí vyvázl z nehody bez zranění, na místě byla odhadnuta předběžná škoda na 205 tisíc korun,“ konstatoval policejní rada Marek Šmíd.

Drobná událost se týkala i budovy policejního ředitelství v Nymburce. „Na jednom kraji se mírně uvolnily kraje několika plechů. Nebylo to nic nebezpečného, místo jsme preventivně zajistili páskou,“ doplnil Marek Šmíd.

Vichr ani výrazně nezkomplikoval situaci na železnici. Kolem osmé hodiny sice měly některé vlaky zpoždění, nejvíce rychlík směrem na Prahu 60 minut. Další zpoždění byla 40 a 20 minut. Vlaky však na nádraží přijížděly a lidé v čekárně brali situaci s klidem.

Po desáté dopolední vál na Nymbursku jen mírný vítr, chvílemi se dokonce objevilo slunce.