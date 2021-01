S registrací na očkování seniorům pomohou sociální pracovnice

V pátek byla spuštěna registrace na očkování proti covidu-19 u skupiny seniorů starších 80 let. Je však zřejmé, že objednání v rámci registračního systému řada z nich sama nezvládne. Těm, kteří o to projeví zájem a kteří jsou v péči sociálních služeb, pomohou s co nejvčasnější registrací sociální pracovnice. Potvrdila to Emílie Třísková, ředitelka Centra sociálních a zdravotnických služeb (CSZS). To má klienty v Nymburce, Poděbradech i Městci Králové.

Klientům mají začít pomáhat už ode dneška. „Oslovíme je, jestli mají zájem o registraci a naše pracovnice by jim s tím pomohly. Samozřejmě se jedná spíše o klienty, kteří jsou opuštění a nepomohou jim v tom samotní rodinní příslušníci,“ řekla Emílie Třísková. O další skupinu seniorů nad 80 let, kteří nejsou klienty sociálních služeb, by se ve smyslu zmíněné pomoci podle jejich slov měly postarat sociální odbory měst. Podle ředitelky CSZS však s očkování seniorů vyvstává řada problémů, které se teprve budou muset začít řešit. „Očkovací centrum bude v nymburské nemocnici, ale řada starších lidí z jiných míst bude mít problém s tím, jak se tam dopravit,“ upozorňuje Emílie Třísková. VŠE O OČKOVÁNÍ: Jak probíhá, kde se registrovat, s čím vším počítat Přečíst článek › Čekají i domovy pro seniory Podobnou připomínku má také ředitelka Domova pro seniory v Rožďalovicích Jana Příhodová. V tomto zařízení čekají na zprávu, jakým způsobem budou očkování nejen klienti, ale také zdravotnický personál. „Posílala jsem na kraj připomínku, že řada našich zaměstnanců se nemá jak do Nymburka dostat. V případě hromadného odjezdu na očkování by hrozilo, že se o klienty nebude mít kdo postarat. Proto bychom chtěli, aby kraj vyslal sanitku s personálem nebo aby vakcína byla předána praktickému lékaři, který by v rámci dohody očkoval jak personál, tak naše klienty,“ vysvětlila ředitelka domova pro seniory Jana Příhodová. V obou případech, tedy u zaměstnanců i u klientů, eviduje vedení domova zájem o očkování přibližně 80 procent. Ředitelka také očekávala, že řešení se najde už tento týden. To se ale nestalo. „Věřím, že příští týden už k tomu dojde. V jiných zařízeních se už s očkováním začalo,“ připomíná ředitelka rožďalovického domova. V něm se přibližně 130 zaměstnanců stará o 190 klientů z řad seniorů. Nečekaní pasažéři: pět mladistvých uprchlíků přijelo v kamionu do Brandýsa Přečíst článek › Vedení poděbradského Luxoru, který prošel ke konci roku extrémní zatěžkávací zkouškou v podobě masivní vlny nákazy jak u klientů, tak u personálu, zatím také nezná přesný termín, kdy k očkování dojde. „Zaměstnanci vyplnili zdravotní dotazník a čekáme, kdy vakcíny dorazí. O očkování u nás předběžně projevilo zájem 64 procent personálu a přes 90 procent klientů,“ uvedl ředitel domova Jaromír Novák.

