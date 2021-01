V pátek po poledni se jednalo celkem o 35 pacientů s covidem–19. Z toho 5 jich je připojených na ventilátor. „S kapacitou lůžek jsme opravdu na hraně. Nárůst pacientů v posledních dnech je opravdu výrazný,“ řekla Lada Pavlásková.

Co se stane, pokud se jejich počet bude v dalších dnech ještě zvyšovat, o tom nechce spekulovat. „Nemocnice v okolí jsou podle mých informací na tom podobně. Nikdo z nás nechce ani domýšlet, jaké kroky by bylo nutné podniknout při dalším výraznějším přírůstku těchto pacientů,“ uvedla hlavní sestra nymburské nemocnice.

Podobně jako většina zdravotníků vidí jako zásadní možnost očkování. Personál nemocnice začne dostávat vakcínu od pondělí. „Jako první budou očkováni lékaři a sestry, kteří jsou ve styku s covidovými pacienty. Počítáme, že tuto skupinu se nám podaří naočkovat od pondělí do středy. Další zdravotníci pak budou očkováni v následujících dnech,“ vysvětlila Lada Pavlásková. Podle jejích slov by všichni zájemci z řad personálu měli být chráněni vakcínou do konce příštího týdne. Zatím projevilo zájem zhruba 65 procent zdravotníků z celé nemocnice. „Jiná cesta z této krize, než vakcinace, v tuto chvíli není,“ doplnila hlavní sestra.

Městecká nemocnice s očkováním už začala

Počet pacientů s covidem-19 se zvyšuje také v případě nemocnice v Městci Králové. Potvrdila to její mluvčí Lucie Drobík Kolářová. „Na přelomu roku se počet pacientů přijímaných do naší nemocnice kvůli komplikacím onemocnění covid-19 oproti předchozím týdnům zvýšil. Situace se mění každým dnem, aktuálně máme na lůžkách vyčleněných pro covidové případy pět pacientů, z toho dva v těžkém stavu s připojením na ventilátor. Na oddělení následné péče, které jsme vyčlenili pro pacienty s lehčím průběhem covid-19, je nyní 6 pacientů,“ vyčíslila páteční situaci mluvčí nemocnice.

Zdravotnické zařízení má ještě volné kapacity a je připravené je poskytnout pro pacienty z dalších měst. „Naše kapacita momentálně vyčerpána není, jsme připraveni na potenciální příjem pacientů z jiných regionů, pokud to bude potřeba,“ doplnila Lucie Drobík Kolářová.

Nemocnice podle jejích slov usilovala o co nejrychlejší dodání vakcín na očkování. To se podařilo a první očkování proběhlo už ve čtvrtek. „7. ledna jsme zahájili očkování zaměstnanců a během víkendu naočkujeme zhruba třetinu zdravotnického personálu. Půjde o zdravotníky, kteří projevili o očkování zájem a jsou nejvíce v kontaktu s covid pozitivními pacienty,“ vysvětlila mluvčí. Z 210 zdravotníků vyjádřilo zájem o očkování přibližně 80 z nich. Podle Kolářové je nutno vzít v úvahu, že část personálu je krátce po prodělání koronaviru, nebo ho prodělává v současné době. Aktuálně se tedy k očkování nepřihlásili, ale počítají s ním v pozdějším termínu.