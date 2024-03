Budova se promění k nepoznání. Mimo jiné bude dostavěna jak směrem k Husově ulici, tak směrem na Valy, odkud bude impozantní vchod do nového kulturního centra.

Na současném parkovišti vyroste budova s parkovacím domem, kancelářemi a byty. S Růžovým slonem bude propojena zastřešenou pasáží.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Vybudování nového kulturního sálu ve středu večer podpořila na mimořádném jednání v divadle Na Kovárně většina z devatenácti přítomných zastupitelů. Konkrétní poměr při závěrečném hlasování byl 12:6. Jeden zastupitel se zdržel.

Hlasování předcházelo vysvětlení starosty Romana Schulze (ODS) a místostarosty Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady), proč je záměr pro Poděbrady významný.„Městu takový sál chybí už padesát let. Ve svém programu to měly snad všechny koalice od 90. let, ale zatím se nic nestalo. Nemáme kde pořádat plesy, maturanti z místních středních škol musejí své maturitní plesy pořádat v Kolíně, Praze nebo Nymburce. My jsme se po vzniku nové koalice loni zavázali, že tento problém budeme řešit - a chceme ho vyřešit,“ řekl Langr s tím, že společně se stavbou nové základní školy na Žižkově je kulturní sál poděbradskou prioritou.