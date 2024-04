Úspěšná sportovkyně, účastnice londýnské olympiády, medailistka z mistrovství světa a v neposlední řadě hrdá Sokolka Růžena Dusilová zemřela v pátek 12. dubna. Necelé dva měsíce poté, co společně s obyvateli poděbradského domova pro seniory Luxor oslavila své 100. narozeniny.

Na veřejnosti se Růžena Dusilová naposledy objevila 4. března, kdy na pódiu divadla Na Kovárně převzala Stříbrnou medaili TGM z rukou starosty Romana Schulze.

Na její oslavě 100. narozenin se 21. února v Luxoru sešli nejen spolubydlící, ale také bývalí kolegové vodáci, zástupci Sokola i vedení města.

Sokolka od mládí

Členkou poděbradského Sokola byla Růžena Dusilová (tehdy ještě Košťálová) od mládí. „Předali jsme jí pamětní list výboru k životnímu jubileu 100 let. A sletové ponožky, aby se alespoň symbolicky ke sletu mohla připojit,“ uvedl v únoru starosta poděbradských Sokolů Radek Smejkal.

Podle jeho slov paní Dusilová na Sokol nejen vzpomínala, ale zjevně jím i stále žila. „I bez ohlášení jsme ji přistihli s připraveným sokolským krojem s domovenkou Švýcarské župy a Bernu,“ konstatoval Smejkal s poukazem na to, že poděbradská rodačka žila po roce 1968 ve Švýcarsku.

Popřát ji přišel i starosta města Roman Schulz a Marie Svobodová z komise pro občanské záležitosti. Od zástupců radnice se dočkala o necelé dva týdny později i významného ocenění. Za mimořádně úspěšnou sportovní reprezentaci Poděbrad i Československé republiky, včetně účasti na olympijských hrách v roce 1948 v Londýně, byla paní Dusilová oceněna Stříbrnou medailí T. G. Masaryka během slavnostního galavečera s předáváním městských ocenění pro rok 2024, který se uskutečnil na Den Poděbrad 4. března. Městskou cenu získala sportovkyně už v roce 2013, kdy se stala nositelkou Čestné medaile.

Osudem se jí stal kajak

Růžena Dusilová, za svobodna Košťálová, se narodila 21. února 1924 v Poděbradech. Od malička cvičila v Sokole, nejraději na nářadí. Po zranění kolena musela s gymnastikou přestat.

Když se v roce 1941 konaly v Poděbradech závody kajaků, objevila Růžena toto sportovní náčiní a propadla jeho kouzlu na celý život. Začala trénovat na starším kajaku. Mezi vodáky byla jediná dívka, ale trénovala stejně jako muži. Denně ujela 10 kilometrů za Oseček a zpět.

Píle přinášela výsledek, stala se 12x mistryní republiky. V roce 1947 se opět stala mistryní republiky v singlu i deblu kajaku a kvalifikovala se na OH do Londýna. Tam však byl vypsaný jen singl kajak a Růžena v dramatickém finále skončila pátá.

Krátce po olympiádě probíhalo v Londýně ještě mistrovství světa, kde si Růžena, tehdy ještě Košťálová a Marta Pavlisová vybojovaly druhé místo. Uspěla i na dalších dvou mistrovstvích světa.

Poté se vdala a po roce 1968 se odstěhovala se do Švýcarska, kde se přihlásila do Sokola a cvičila na mnoha sletech po celém světě. Po roce 1989 se vrátila domů do Poděbrad.

