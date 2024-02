Podle jeho slov si Růžena Dusilová na Sokol nejen vzpomíná, ale zjevně jím i stále žije. „I bez ohlášení jsme ji přistihli s připraveným sokolským krojem s domovenkou Švýcarské župy a Bernu,“ konstatoval Smejkal s poukazem na to, že poděbradská rodačka žila po roce 1968 ve Švýcarsku.

Popřát ji přišel i starosta města Roman Schulz a Marie Svobodová z komise pro občanské záležitosti. Kromě přání hodně zdraví se od zástupců radnice dočká brzy i významného ocenění. „Za mimořádně úspěšnou sportovní reprezentaci Poděbrad i Československé republiky, včetně účasti na olympijských hrách v roce 1948 v Londýně, bude paní Dusilová oceněna Stříbrnou medailí T. G. Masaryka během slavnostního galavečera s předáváním městských ocenění pro rok 2024, který se koná na Den Poděbrad 4. března,“ uvedla mluvčí radnice Klára Zubíková. Městskou cenu získala sportovkyně už v roce 2013, kdy se stala nositelkou Čestné medaile.

Mezi gratulanty byl i ředitel domova Luxor Jaromír Novák. Ten připomněl, že počet sto a víceletých obyvatel Luxoru se tímto zvýšil ze tří na čtyři. „Naším společným heslem je – tělo sice může zestárnout, ale srdce jen tehdy, když mu to dovolíme,“ řekl Novák. Na oslavě se také zpívalo a tančilo. Ke všeobecné pohodě hrála kapela Poděbradka.

Růžena Dusilová, za svobodna Košťálová, se narodila 21. února 1924 v Poděbradech. Od malička cvičila v Sokole, nejraději na nářadí. Po zranění kolena musela s gymnastikou přestat. Když se v roce 1941 konaly v Poděbradech závody kajaků, objevila Růžena toto sportovní náčiní a propadla jeho kouzlu na celý život. Začala trénovat na starším kajaku. Mezi vodáky byla jediná dívka, ale trénovala stejně jako muži. Denně ujela 10 kilometrů za Oseček a zpět. Píle přinášela výsledek, stala se 12x mistryní republiky. V roce 1947 se opět stala mistryní republiky v singlu i deblu kajaku a kvalifikovala se na OH do Londýna. Tam však byl vypsaný jen singl kajak a Růžena v dramatickém finále skončila pátá. Krátce po olympiádě probíhalo v Londýně ještě mistrovství světa, kde si Růžena, tehdy ještě Košťálová a Marta Pavlisová, vybojovaly druhé místo. Uspěla i na dalších dvou mistrovstvích světa. Poté se vdala a po roce 1968 se odstěhovala se do Švýcarska, kde se přihlásila do Sokola a cvičila na mnoha sletech po celém světě. Po roce 1989 se vrátila domů do Poděbrad.

