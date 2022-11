Mezi nimi je i příběh dvojice vojáků, kteří se dostali do Milovic kvůli okupaci vojsk v srpnu 1968. Tadeusz Oratowski se narodil v roce 1943 v Lublinu poblíž vyhlazovacího tábora Majdanek. V pětadvaceti letech se jako velitel jedné z polských tankových brigád zúčastnil invaze do naší země. Měl krátce po svatbě, a vojenskou okupační misi tak absolvoval namísto líbánek. Vybavuje si tehdejší rozhovory s Čechy, kteří ho ujišťovali, že u nás žádná kontrarevoluce není. „Ale voják dostal rozkaz a diskuze neexistovala,“ říká Oratowski. Polští vojáci území Československa opustili v listopadu 1968.

Příběh Alexeje Ženatého se váže naopak ke konci pobytu sovětských vojsk v Milovicích. Tehdy osmnáctiletý Alexej narozený na Uralu byl vyslán do Československa v březnu 1989 a dostal se také do Milovic. „Proč se nesmíme s nikým z místních kamarádit, podat si ruce?“ ptal se tehdy vystudovaný elektrotechnik. Když se s místními setkal, pochopil, že ruští politruci mu lhali. Češi je nevítali. Rozhodl se z armády dezertovat a požádat v Československu o azyl. Ten po odchodu ruských vojsk z naší země získal. Dodnes žije na Moravě.

Těsně před ukrajinskou okupací

Autorem výstavy je Jan Blažek. Všechny příběhy zveřejněné na panelech vystavených na nymburském náměstí jsou součástí Paměti národa. „Jsem sice autorem textů na panelech, ale já je vlastně pouze vybíral. Autory jsou také ti, kdo ty rozhovory s účastníky vedli,“ vysvětloval Blažek ve čtvrtek přímo na náměstí studentům nymburského Gymnázia Bohumila Hrabala. Šlo o členy Klubu moderní historie, který působí při škole a stojí například za nedávným odhalením prvních Kamenů zmizelých ve městě. „Tato výstava v podstatě navazuje na naši předchozí práci, i proto jsme tady,“ připomněla vedoucí klubu Lucie Prokešová.

S přípravami na výstavu začal její autor už loni. „Zadáním bylo mít připravené podklady do letošního 22. února. A pak přišel 24. únor a invaze Ruska na Ukrajinu, která bohužel trvá dodnes,“ řekl Blažek s tím, že zveřejněné příběhy se současné situace na Ukrajině dotýkají. Jeden z příběhů vypráví o dítěti uneseném za druhé světové války do Německa a o jeho pozdějším návratu. „Totéž se dnes děje s dětmi na východě Ukrajiny, které jsou unášeny do ruských internačních zařízení,“ doplnil dokumentarista.

Výstava potrvá do 21. listopadu. V příštím roce by se měla objevit v dalších středočeských městech, podle autora se počítá i s Poděbrady.