/FOTO, VIDEO/ Kauza ruské vlajky s písmenem Z na akci nymburských komunistů má další pokračování. Předseda Okresního výboru KSČM Zdeněk Milata zveřejnil na FB stránkách nymburské pobočky strany video, na němž ukazuje policejní dokument. V něm stojí, že případ kolem ruské vlajky vyvěšené na jednom ze stánků při akci nymburských komunistů před Obecním domem, policie odkládá.

Screenshot z videa uveřejněného Zdeňkem Milotou původně na FB účtu nymburských komunistů a později staženého. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

To ale není pravda. Policisté Deníku potvrdili, že případ šetří dál a jak uvedl státní zástupce, podezřívají majitele vlajky z podpory genocidy, za což hrozí až tříleté vězení. Dokument, který Milata ukazuje na videu, je podle policie falzifikát a policisté jej nikdy nesepsali a nerozeslali. Proto zahájili úkony pro podezření ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny, za což pachateli hrozí shodou okolností také tříletý trest vězení. Milata mezitím video z komunistické stránky stáhl.

Prostě se to ke mně dostalo

Ve čtvrtek dopoledne se redakce Nymburského deníku zeptala přímo Zdeňka Milaty, kde přišel k údajnému policejnímu dokumentu, který na videu ukazuje. Na otázku přímo neodpověděl. „To se mě teď všichni ptají. To takhle po telefonu nemůžu říct, kde jsem k němu přišel. Dostávám toho hodně. Prostě se to ke mně dostalo,“ řekl Deníku Milata. Na informaci, že se jedná o falzifikát a policisté se případem ruské vlajky dále zabývají, reagoval nejprve překvapeně. Pak se začal obhajovat. „Já jsem nikde neřekl, že zmíněný dokument jsem dostal od policie. A v tom videu pouze cituji, co je na tom papíře uvedené,“ řekl do telefonu, následně se kvůli pracovním povinnostem omluvil a hovor ukončil.

Video uveřejněné původně na FB účtu KSČM Nymburk, později stažené:

Zdroj: FB účet KSČM Nymburk

Podle vyjádření policistů ukazuje Milata na videu poměrně zdařilý falzifikát. Na první pohled vypadá velmi důvěryhodně. Přesto však policisté takový dokument nikdy nevydali a nyní zkoumají, jakým způsobem se k předsedovi komunistů na Nymbursku dostal a především, kdo je padělatelem.

Aktivista ze Sadské napsal ministrovi. Požaduje stíhání proruských kolaborantů

„Tento veřejně prezentovaný dokument se jeví jako padělaný a policisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny. Pokud se potvrdí nepravost dokumentu, hrozí pachateli obvinění z trestného činu a v případě uznání viny před soudem až tříletý trest odnětí svobody,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Šetření kolem vlajky pokračuje

Zároveň potvrdila, že policisté případ ruské vlajky z akce nymburských komunistů neodložili. Podle informací Deníku na něm naopak intenzivně pracují a k vyšetřování byl přizván i znalec. „V dané věci stále probíhá prověřování ke zjištění všech skutečností a okolností vyvěšení vlajky a zejména zjištění osoby, která na veřejném shromáždění tuto vlajku vyvěsila. Nebylo tedy zatím učiněno žádné meritorní rozhodnutí, prověřování pokračuje,“ doplnila Suchánková.

Policie kvůli ruské vlajce na akci komunistů podezírá muže z podpory genocidy

Jak potvrdil minulý týden okresní státní zástupce Štěpán Brunclík, policisté už muže, který je majitelem ruské vlajky a vyvěsil ji ve stánku, znají a podezírají ho podle paragrafu 405 z podpory genocidy. „Policie zahájila úkony trestního řízení pro spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy,“ potvrdil Brunclík. Tento paragraf vymezuje trest v délce od 6 měsíců do 3 let.