Sdělení podezření za výrobu falešné listiny Deníku potvrdil nymburský policejní rada Marek Šmíd. Samotný případ vyvěšení ruské vlajky ještě nebyl uzavřen. Nicméně policisté už mají k dispozici znalecký posudek. Muži, který ve svém stánku ruskou vlajku s písmenem Z vyvěsil, by mohlo být v dohledné době sděleno podezření ze schvalování trestného činu. Teoreticky by tak mohl jít do vězení až na jeden rok.