/FOTO/ Kvůli vyvěšení ruské vlajky s písmenem Z na akci nymburských komunistů může jít muž v krajním případě až na tři roky do vězení. Umožňuje to paragraf 405 mluvící o schvalování genocidy, podle nějž případ policisté šetří. Jak Deníku potvrdil okresní státní zástupce Štěpán Brunclík, policisté mají dotyčného muže ztotožněného. „Vzhledem k charakteru případu může být celá věc řešena ve zkráceném řízení,“ dodal Brunclík.

Ruská vlajka se symbolem Z. | Foto: ilustrační foto Deník

Podle státního zástupce je dotyčný muž evidován jako podezřelý. „Policie zahájila úkony trestního řízení pro spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,“ potvrdil Brunclík. Tento paragraf vymezuje trest v délce od 6 měsíců do 3 let. Informaci přinesl jako první web ct24.ceskatelevize.cz. Pokrok v konání policistů kvituje jeden ze dvou mužů, kteří den po akci kvůli celému incidentu podali na policii trestní oznámení. Aktivista Jaroslav Bahník ze Sadské celou věc od podání trestního oznámení sleduje. „Jsem za to samozřejmě rád, že policie koná. Doufám, že to dotáhne do konce,“ věří muž, který nedávno k účinnějšímu postihu proruských kolaborantů a dezinformátorů vyzval v otevřeném dopise i ministra vnitra a policejního prezidenta.

Akce komunistů

Akce nymburských komunistů se odehrála 25. června před Obecním domem. Na jednom ze stánků se objevila ruská vlajka s písmenem Z tvořeným ze svatojiřské stuhy. Ještě během konání akce někdo z kolemjdoucích zavolal policisty. Podle našich informací hlídka na místo přijela, situaci zadokumentovala a muže, který měl vlajku ve svém stánku vyvěšenou a který ji podle všeho také přivezl, nechala předložit doklady. Vlajku pak ze stánku její majitel odstranil.

Následující den se na sociální síti objevily snímky z celé akce, přičemž na některých bylo vyvěšení ruské vlajky s písmenem Z také jasně patrné. Dva muži kvůli tomu během pondělí podali na policii trestní oznámení. Kromě už zmíněného Jaroslava Bahníka to byl také krajský zastupitel za Piráty a pořadatel kulturních akcí v Nymburce Petr Procházka. „Propagace tohoto kalibru mi přijde už opravdu hodně za hranou. Osobně si myslím, že toto do veřejného prostoru opravdu nepatří, ale nechám to na posouzení Policie ČR,“ konstatoval Procházka.

K celé situaci se pro Deník hned po akci vyjádřil i předseda Okresního výboru KSČM Zdeněk Milata, který se setkání přímo účastnil. „Dokud nepřijela policie, žádný rozruch se nekonal a nikdo si na nic nestěžoval. Já jsem demokrat a pokud se situace netýká zakázaných symbolů, jako například hákový kříž, tak ctím každého právo na vyjádření,“ řekl Milata. Podle vyjádření odborníků však v současné době může být ruská vlajka s písmenem Z považována za symbol obdobné podpory násilí a agrese jako třeba nacistická vlajka s hákovým křížem.