Blízký Východ /DÍL VIII./ - Nastal poslední den našeho zájezdu do Jordánska a Izraele. Opouštíme Betlém, kde jsme několikrát nocovali. Připomínám, že město patří do okupovaného území Palestiny. A jedná se o složitý dlouhodobý problém, který jak známo zatím nemá řešení. Palestina je tady oddělena vysokým betonovým plotem.

Naším prvním cílem se stává prostranství před budovou izraelského parlamentu Knesset. Ten stojí na kopci Givat Ram nedaleko Izraelského muzea. Základní kámen parlamentu zhotoveného z červeného jeruzalémského pískovce byl položen v roce 1958. K dokončení celého projektu došlo v roce 1966.

Parlament lze prý v určitou dobu navštívit, ale my jsme zamířili k velikému sedmiramennému svícnu, který nese název Menorah. Máme před sebou odvěký náboženský a národní symbol lidu Izraele a židovského národa. Ostatně svícen patří společně s olivovou ratolestí na státní znak novodobého státu Izrael. Bronzový svícen je vysoký více než čtyři metry a váží čtyři tuny.

Obří monument vytvořil izraelský sochař Benno Elkan a má symbolizovat kontinuitu a věčnost židovského národa. Společenství je znázorněno jako celek, který se skládá z mnoha veličin, významných osobností, dějinných událostí a duchovní tvorby národa. Všechno je vyobrazeno na sedmi ramenech svícnu ve třiceti reliéfech. Zbývá dodat, že se jedná o dar od britského parlamentu.

Naší poslední zastávkou v západní části Jeruzaléma bylo muzeum holocaustu Yad Vashem. Přicházíme se poklonit šesti milionům obětí vyhlazování jednoho národa. Do češtiny bývá někdy tento název překládán jako Památník jmen s odkazem na biblické texty, jindy se hovoří o Památníku obětí a hrdinů holocaustu.

Muzeum je v podstatě komplexem více než dvaceti jednotlivých památníků, muzeí (Památník dětských obětí, Muzeum dějin holocaustu, Muzeum umění holocaustu, Synagoga, Dvorana jmen, výstavní pavilóny, knihovna, vzdělávací centrum, Údolí společenství), pomníků a soch. Jeho součástí je rovněž mezinárodní škola, knihovna, která disponuje nejbohatším fondem literatury s tematikou židovské identity na světě, rozsáhlý archiv o holocaustu a další četná badatelská pracoviště.

Muzeum je zřejmě nejznámějším, nejrozsáhlejším a svou činností i nejvýznamnějším památníkem obětí a hrdinů vyhlazování jednoho národa na světě. Jeho posláním je dokumentace historie židovského národa v období holocaustu, uchování památky na milióny obětí. Jedná se také o předávání odkazu holocaustu dalším generacím.

Při památníku byla v roce 1963 zřízena Komise pro rozpoznávání spravedlivých, která uděluje titul Spravedlivý mezi národy lidem, kteří prokazatelně přispěli k záchraně Židů před holocaustem. Patří k nim i například německý obchodník Oskar Schindler. Ve zdejší Aleji Spravedlivých zasadil svůj strom.

Do rozsáhlého areálu památníku nejčernější židovské historie patří zmíněné Údolí společenství. Na ploše jednadvaceti hektarů jsou v jeruzalémských skalách připomenuta jména více než pěti tisíc židovských obcí, které byly zničeny v období holocaustu. Procházeli jsme pomalu rozsáhlým kamenným labyrintem sestaveným z obrovských kvádrů. Právě na nich jsou vytesána hebrejsky a v příslušném národním jazyce jména všech židovských evropských obcí, které potkal zlý osud. Z našeho regionu tam jsou tam vedle sebe zapsána zaniklá židovská společenství Poděbrad a Nymburka.

Z Jeruzaléma se přesunujeme do Tel Avivu. Na letišti nás opět čekala důkladná kontrola a po něm následoval odlet do Vídně a do Prahy. Skončila krátká návštěva dvou zemí Blízkého východu, Jordánska a Izraele. Každý z těchto států je zajímavý a jiný, určitě patří do nejstarší historie lidstva, takže stojí za návštěvu, budeme dlouho vzpomínat.