Rozkopaný Nymburk. Kvůli stavbě mostu na sídlišti začala další uzavírka

Řidičům v Nymburce začínají další komplikace u vjezdu na sídliště z ulice Brigádnická. Dosavadní přemostění přes Lidušku, které zde provizorně stojí od výstavby domů, zmizí. Na místě vyroste zbrusu nový most, po němž by měli první řidiči podle stávajících plánů projet 1. listopadu. Do té doby bude toto příjezdové místo uzavřeno.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Přemostění přes Lidušku, které je od dob stavby samotného sídliště provizorní, bude úplně nové. Na místě vyroste nový most, po němž by měli první řidiči podle stávajících plánů projet 1. listopadu. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Stávající přemostění bylo provizorním řešením pro převedení silnice přes potok v době výstavby sídliště a zatrubnění se již nachází v havarijním stavu. „Nově půjde o stavbu rámového železobetonového mostu a v rámci výstavby dojde k přeložení dotčených inženýrských sítí a vybudování chodníku,“ uvedla Olga Vendlová, mluvčí radnice. Pro řidiče to znamená uzavírku ulic Brigádnická a Karla Čapka od 20. dubna do 31. října. Celá akce má vyjít na 7,5 milionu korun a patří mezi ty zásadnější, s nimiž radnice pro letošní rok počítala. OBRAZEM: Další objížďka. Příjezd do Nymburka je uzavřen i ze Zálabí Část místních si na sociálních sítích stěžuje, že objížděk a dopravních komplikací je aktuálně příliš mnoho najednou. Kupříkladu u výjezdu na Mladou Boleslav bude až do konce listopadu uzavřen železniční nadjezd, kvůli stavbě kanalizační přípojky je navíc až do 29. dubna uzavřený příjezd od Kovanic na Zálabí. Podle radního Zdeňka Vocáska je ale nyní obtížné podobné práce časově skloubit. „Mostek byl soutěžen třikrát, nejsou kapacity stavebních firem,“ popisuje komplikace kolem stavebních investic radní.