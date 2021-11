Zásadní schůzka ohledně osudu historické výpravní budovy stojící na nymburském nádraží se konala zhruba před dvěma týdny na nymburské radnici. Zúčastnili se jí zástupci vedení města, Správy železnic (SŽ) a také ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. Výsledek je jasný: jeden ze symbolů města zůstane stát na svém místě i po modernizaci nádraží. Nebude už sloužit cestujícím, ale stane se z ní expozice představující historii železnice v Nymburce a nejbližším okolí. Se zachováním budovy počítá i architektonická soutěž, kterou se v nejbližších dnech chystá vyhlásit Česká komora architektů.

Historická výpravní budova zůstane zachována i po rekonstrukci. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Oficiálně zatím o schůzce na radnici nikdo neinformoval. Nymburskému deníku však její konání a výsledky potvrdili jak zástupci radnice, tak ředitel Polabského muzea. To, že se s budovou počítá i do budoucna, potvrdil starosta Tomáš Mach. „Budova je součástí architektonické studie, která je zatím neveřejná. Stále je předmětem jednání, ale počítá se s ní,“ uvedl starosta. Podle jeho slov by studie využití celého prostoru mohla být dokončena na jaře příštího roku. „V jednání je využití výpravní budovy například pro muzejní expozici,“ doplnil Tomáš Mach.