Nymbursko - Celou republikou minulý týden otřásla tragédie v Bělé pod Bezdězem. Dlouholeté sousedské spory tam skočily smrtí tří lidí. Padesátiletý muž legálně drženou zbraní zastřelil svého čtyřicetiletého souseda a jeho matku, následně zbraň otočil proti sobě. Střelec byl ještě s těžkým zraněním hlavy a mozku transportován do Fakultní vojenské nemocnice v Praze, kde svým zraněním druhý den podlehl.

To, že jsou sousedské spory často podceňovaným problémem, potvrzuje i psychoterapeutka Renata Nekolová z Linky důvěry a Centra psychoterapie Mladá Boleslav. Jednou z nejčastějších příčin nesváru je pak podle ní hluk. „Představte si, že například vedle u sousedů štěká pes a navíc se tam hlučně baví, bouchají dveřmi, křičí děti, z venku pak přichází hluk ze stavby, dopravy a dalších zdrojů jako například sekaček, pil a podobně. Vy se potřebujete vyspat než půjdete do práce, nebo si naopak po práci odpočinout. Když je tento problém dlouhodobý, může u člověka způsobit nejen psychické ale i fyzické onemocnění, nebo vyprovokovat impulz k nějakému neuváženému činu," varuje Nekolová.

Případů, kdy se sousedé mezi sebou nepohodnou a musí zasahovat úřady, přibývá například v Kralupech nad Vltavou. „ Sousedé bohužel nejsou schopní se domluvit a jejich spor je často řešen až na našem přestupkovém oddělení, tedy na Městském úřadu Kralupy nad Vltavou," sdělil mluvčí radnice Aleš Levý.

I v Mnichově Hradišti mají se sousedskými spory zkušenosti. Podle starosty Ondřeje Lochmana je tu situace obdobná jako v Kralupech. „Bohužel dnešní doba je taková, že se lidé mezi sebou jen málokdy dokáží dohodnout," dodává starosta.

Hradištský úřad také úzce spolupracuje se sociálním odborem a k dispozici mají mnoho informačních letáků.

„Jde především o informační materiály pro oběti trestných činů, domácího násilí a podobně. V případě zájmu poskytneme také kontakt na psychoterapeuta," sdělila Fričová a dodala, že od 1. července vejde v platnost zcela nový přestupkový zákon. „Jednou ze zásadních změn bude například to, že už nebudeme moci zakázat pobyt na určitém místě," konstatuje Marie Fričová, která se přestupky v Mnichově Hradišti zabývá.

V Mladé Boleslavi se v případě konfliktu se sousedem můžete obrátit na magistrát města. „Tyto záležitosti řeší správní odbor ve spolupráci s městkou policií. Pokud občan nějaký takový problém má, muže zde podat oznámení. Zaměstnanci pak prověří, jestli se jedná o přestupek a následně stanoví další postup," sdělila mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Poděbradská radnice řeší sousedské spory hlavně v rámci občansko – právního řízení. Podle mluvčí radnice Lenky Hotovcové jde nejčastěji o přerostlé stromy, které zasahují na sousední pozemek, spory ohledně hranice pozemků, sníh padající ze střech, zápach například z odpadů nebo hospodářských zvířat, padající popílek, nebo štěkající psi. „Tyto je však nutné řešit v rámci občansko-právního sporu před příslušným soudem.

K přestupkovým komisím a správním orgánům se pak dostávají spory, jako jsou například schválnosti mezi sousedy, urážky na cti, výhružky, ublížení na zdraví, rušení nočního klidu nebo úmyslné poškození věci, kterými už sousedé porušují zájmy chráněné zákonem," vysvětlila Lenka Hotovcová. Postižení lidé se mohou obrátit na správní orgán, na státní policii, nebo městské strážníky. Mohou být také odkázáni Občanskou poradnu, jejíž služby jsou pro občany Poděbrad zdarma.

„Poradna pomůže se smírným zakončením sporů," uvedla mluvčí radnice.

V Nymburce za poslední dobu řešili městští strážníci několik rušení nočního klidu v paneláku na sídlišti. „Občané mohou volat městskou policii na lince 156. Strážníci mohou zjištěné přestupky řešit na místě domluvou, v blokovém řízení nebo postoupením ke správnímu orgánu," vysvětlila Simona Lazarová, vrchní strážník.

Renata Nekolová pak doporučuje se nejdříve zkusit se sousedem dohodnout. Ne vždy to ale jde. „Jsou mezi námi bohužel i lidé, kteří konflikty nevědomě vyhledávají. Jsou na ně totiž svým způsobem zvyklí. Původ je mnohdy už v dětství a rodině, kde člověk vyrostl. Pokud byl stále svědkem hádek a problémy se u nich jinak neřešily, je téměř jasné, že ani on to nebude umět zvládat jinak. Určitě by se ale tyto spory neměly podceňovat, jelikož mohou skončit ve výjimečných případech i tragédií," varuje boleslavská psychoterapeutka Renata Nekolová.