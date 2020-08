Na sociálních sítích už se objevily vtipy na téma, že kromě kravat a kapesníčků budou muset tanečníkům ladit s obleky i roušky. Naštěstí to ale není realita. Opatření má totiž platit pouze pro doprovod tanečníků, tedy příbuzné. Účastníci kurzů budou moci být na parketu bez roušek.

Zásadním probléme pro organizátory tanečních kurzů ale spočívá v tom, že to není tak dávno, co se chystaná opatření proti koronaviru měnila rychle a poměrně zásadně. Mnozí to ministerstvu vyčítají a podotýkají, že se jim v takové situaci cokoliv plánuje špatně.

Jak ale podotkl Eduard Zubák, který organizuje taneční kurzy v Poděbradech a Kolíně, v tomto ohledu nečeká žádné problémy. „Víme o opatřeních konkrétně, roušky nemusí být pro tanečníky, když tančí, pro lektory také ne. Mimo taneční parket v uzavřených prostorách platí roušky pro rodiče a doprovod, pokud nekonzumují občerstvení,“ řekl Eduard Zubák o chystaných opatřeních.

Zatímco v Poděbradech jde podle jeho slov o komornější událost, kde nebudou potřeba žádná další opatření, v jeho lekcích v Kolíně chystá kvůli počtu lidí opatření, kdy prodloužené budou muset rozdělit na dva termíny. „V Poděbradech ale bude méně párů, kapacita je menší, proto by tam neměla být oproti dřívějším lekcím žádná změna,“ vysvětlil.

Situace je prakticky identická u všech ostatních organizátorů tanečních kurzů. Ti se shodují, že chystají veškerá zabezpečení v podobě dostupné desinfekce a podobně. Zdá se tedy, že taneční lekce ohrožené nejsou; tedy pokud se nějakým způsobem nezačne vyvíjet epidemiologická situace takovým směrem, kdy by vláda přemýšlela o plošných opatřeních.

Obavy se nenaplnily

Pouze pár rodičů se podle něho obávalo, zda vůbec taneční kurzy proběhnou. Obavy se objevily ale i na dalších místech Středočeského kraje. „Dotazy přišly, ale když v následujícím dni vláda vyhlásila něco jiného, ustaly. Bylo jasné, že opatření nebudou tak přísná,“ poznamenal Antonín Novák, organizátor tanečních v Kutné Hoře, podle kterého taneční škola v současné době připravuje informace pro účastníky kurzu, jak budou lekce vypadat.

Jisté je, že rodiče a další hosté tanečníků budou muset počítat s rouškami, alespoň nebudou-li právě konzumovat občerstvení. Tak podle Antonína Nováka pravidla interpretoval Svaz učitelů tance České republiky po konzultacích s hygieniky. Příští účastníci kurzu jsou rádi, hrozili se představy, že jako vzpomínku na taneční budou mít rouškami maskované fotografie.