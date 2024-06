Houbařské úlovky z Rožďalovicka z let minulých.

Deštivé počasí a teploty jako na houpačce zřejmě prospěly růstu hub v našem regionu. První houbaři hlásí krásné úlovky začínající sezóny. Pokud už máte také úspěšný houbařský zářez z těchto dnů, pochlubte se a pošlete nám snímky s krátkým popiskem, kde je podle vás naděje na úspěch při cestě do lesa.

Podle dosavadních ohlasů, které se k nám do redakce donesly, se zatím radují především houbaři z jižní a východní části okresu. Nálezy hlásí z lesů například kolem Poděbrad. „Je vidět, že sezóna teprve začíná, ale za hodinku jsme nasbíral asi osm pravých hřibů,“ pochlubil se pan Jiří žijící přímo v lázeňském městě.

Už několik týdnů sbírá houby v lesích u Městce Králové paní Jana. „Nejdřív to byli májovky, které díky letošnímu teplému počasí začaly růst už v první polovině dubna. A našla jsme je ještě minulý týden. No ale to už jsme z jiných míst míst přinesla také kováře a tento týden se mi podařilo narazit na šest kozáků,“ vypráví žena z Městce Králové.

Oba houbaři se shodují, že na plné košíky za krátký pobyt v lese to zatím není. Ovšem v příštích dnech by se to mohlo změnit díky dešťům a bouřkám z uplynulých dnů. „Určitě o víkendu vyrazím zas,“ shodují se oba houbaři.

Určitou míru úspěšnosti potvrzuje i mapa pravděpodobného růstu hub na území Česka, kterou pravidelně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav. Poslední pohled na ní hovoří o střední pravděpodobnosti výskytu hub na Nymbursku. Což je prognóza výrazně optimističtější, než ve velkých částech sousedních regionů, jakými jsou Kolínsko či Boleslavsko.