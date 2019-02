V lesích na okraji Píst u Nymburka se v poslední době potuluje skupinka dětí. V lese tráví den a jediným jejich zázemím je maringotka na pozemku zdejší farnosti. Jsou to děti z lesní školky Cílek, kterou si založili sami nadšení rodiče. „Zatím funguje v testovacím režimu, ale měla by se stát plnohodnotnou formou předškolního vzdělávání," říká jedna ze zakladatelek Michaela Sedlatá.

Jak celý projekt vznikl?

Na vzniku projektu se od jeho počátku podílela široká komunita rodičů a zájemců o alternativní formy vzdělávání. Někteří z nás už měli prostřednictvím svých dětí předchozí zkušenosti z obdobných zařízení. Třeba Nymburku nejbližší Lesní klub Skřítek v Milovicích. Počátkem roku jsme se začali scházet a diskutovat. Následoval výběr lokality, komunikace s příslušnými úřady, rozdělení jednotlivých rolí v celém projektu, hledání průvodců…

Průvodců?

V terminologii lesních školek se namísto pojmu pedagog používá výraz průvodce, což odkazuje zejména na odlišné metody práce s dětmi. Nicméně od září tohoto roku jsme se v Pístech začali scházet s prvními dětmi, tedy hlavně s dětmi z původní komunity rodičů, kteří s námi iniciativu zakládali, respektive děti našich přátel a známých.

Takže školku si založili vlastně sami rodiče?

Iniciativa našeho spolku Cílek z. s. je typickou iniciativou rodičů zezdola. Doslova lze říci, že slovo dalo slovo a vznikla z toho debata, později celý projekt. S rodiči, kteří jsou nyní členy spolku, jsme se potkávali při nejrůznějších aktivitách pro děti v Nymburce a okolí. Většina z nás má alespoň jedno dítě ve věku okolo dvou až tří let, takže jsme ve vzájemných diskusích často naráželi na téma předškolního vzdělávání a zjistili jsme, že nás pálí stejný problém: neexistence alternativní formy předškolního vzdělávání poblíž Nymburka.

Vnímáte to tedy jako vzdělávání, nebo jako volnočasovou aktivitu?

Lesní školku Cílek vnímáme jednoznačně jako plnohodnotnou formu alternativního předškolního vzdělávání. Naši pedagogové při práci s dětmi vycházejí z pedagogické koncepce lesních školek, která je obdobou školních vzdělávacích programů státních mateřských škol. Při její přípravě jsme vycházeli z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Děti navštěvující naši školku se tak v průběhu své docházky seznamují se stejným obsahem i objemem učiva jako ve státních školkách, liší se ovšem metody výuky.

Pramení vaše rozhodnutí hledat alternativní způsob vzdělávání z nespokojenosti se státním předškolním vzděláváním?

Spíše než z frustrace ze státního předškolního vzdělávání, tak z nadšení z jeho alternativních forem. Většina rodičů podílejících se na fungování lesní školky se již s nějakou z těchto forem setkala a chtěli pro své děti něco obdobného. Šlo nám hlavně o aplikaci prvků společných většině alternativních směrů předškolního vzdělávání, kterými jsou respektující přístup k dětem, výuka v přirozeném prostředí, práce s přírodními materiály, zdravý životní styl včetně vyváženého stravování a ekologické výchovy. A v našem případě také převažující svobodný pobyt dětí venku v přírodě.

Jakým způsobem vedla vaše cesta na pozemek farnosti v Pístech?

Původně jsme zamýšleli školku situovat přímo v Nymburce. Kvůli dostupnosti většině členů spolku. Nechtěli jsme pro dopravu dětí využívat přednostně automobily a umožnit docházku i dětem, jejichž matky auto k dispozici nemají. Nicméně našim požadavkům na pobyt dětí v přírodě vyhovovalo pouze jedno místo v Nymburce, Ostrov. Pronájem jeho části pro účely provozování lesní školky nám ale město Nymburk bohužel neumožnilo.Začali jsme diskutovat o okolních lesích a nejdostupnější byl právě borovicový les v Pístech. Od Nymburka je vzdálen přijatelných sedm kilometrů, navíc na cestě do Prahy, takže většina rodičů k nám děti vozí po cestě do práce.

Když jsme si vyhlédli prostory písteckého lesa, zkoumali jsme v katastru nemovitostí, kdo vlastní okolní a přilehlé pozemky, a narazili jsme právě na Římskokatolickou farnost Nymburk. Místní farář i jeho spolupracovníci byli od počátku našemu nápadu velice nakloněni a po několika týdnech ladění vzájemné spolupráce jsme se dohodli na pronájmu části jejich pozemku.

Teď možná hloupá otázka, ale proč je podle vás tak důležité, aby děti trávily čas v přírodě?

Pobyt dětí v přírodě považujeme za přirozený. Sami jsme v přírodě s našimi rodiči a sourozenci vyrůstali a své děti jsme do současné doby k pobytu a zejména pohybu v přírodě vedli. Nechtěli jsme se proto smířit se skutečností, že by od svých tří let měly naše děti trávit většinu času zavřené v budovách státních školek a na jejich oplocených zahradách plných umělých hracích prvků.

Jsme toho názoru, že přírodní prostředí a výuka s využitím přírodních materiálů podporuje kreativitu dětí a jejich samostatné myšlení. V lesní školce se neučíme barvy a tvary z výukových pomůcek, ale z přírodních materiálů, které děti vidí a samy vyhledávají okolo sebe. Počítají kameny a klacky, které najdou při svých výpravách. Neučí se o zvířatech z knížek, ale samy je v lese potkávají, staví jim příbytky a krmítka a pozorují jejich životní cykly v průběhu celého roku.

Jak to budete řešit v zimě? Nebude dětem chladno?

Jedním z často omílaných hesel kolem lesních školek je, že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Předpoklady, že v dešti, v zimě, ve slotě obecně je lepší zůstat v teple domova, se děti učí až od svých rodičů, samy to tak často nevnímají. Pokud jsou vhodně oblečené, naopak spíše ocení plnící se kaluže, spršky z listů stromů a namrzající kúru stromů.

Průvodci samozřejmě přizpůsobují aktivity aktuálnímu počasí, čím větší zima, tím aktivnější program. Pro případy opravdu ošklivého počasí máme k dispozici zázemí s vytápěnou maringotkou. Ta slouží především k poobědovému odpočinku dětí, ale dá se využít i pro výukové a hrací aktivity.

Popište, jak vypadá den ve vaší lesní školce.

S dětmi se scházíme v 8 hodin ráno poblíž návsi v Pístech, kde si je průvodci přebírají od rodičů. Odtud vede první ranní procházka k cca 400 metrů vzdálené maringotce. Den společně s dětmi zahajujeme ranním uvítacím kruhem, písničkou, seznámením s programem, ale také s emočním naladěním všech zúčastněných.

Dopolední i odpolední program má podobu výuky v terénu v okolí. Když je teplo a slunečno, spí děti venku na karimatkách, v opačném případě ve vyhřáté maringotce. Oproti klasickým mateřským školám je poměrně velká část programu věnována běžným samoobslužným činnostem jako hygiena a převlékání, děti jsou vedeny k samostatnosti.

Kdy by měla školka začít fungovat formálně, do kdy pojedete v tomto zkušebním provozu?

V současném pilotním provozu se s dětmi scházíme dvakrát týdně, v úterý a ve středu, od 8 do 16 hodin. Od března příštího roku zahájíme plný, celotýdenní provoz.