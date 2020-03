Například sedmatřicetiletá Klára, která je maminkou třeťačky, dojíždí do jedné z poděbradských firem zabývajících se logistikou nákladní dopravy. A s kolegyněmi, které mají také školní děti, se se zaměstnavatelem dohodli na tom, že prozatím vezmou své děti do práce.

„Bude takový speciální dětský den,“ usmívá se Klára. Zaměstnavatel pozval na hlídání dětí přímo do sídla firmy svoji matku, která se o děti zaměstnankyň postará a vezme je i na procházku. To samozřejmě není dlouhodobé řešení a zatím nikdo neví, jak dlouho školy zůstanou zavřené.

Online reportáž

V jiné situaci je Radka Pankivová z Nymburka, jejíž osmiletý syn a jedenáctiletá dcera navštěvují Základní školu Tyršova. Pracuje jako hospodářka v Mateřské škole Větrník, která zavřená nezůstane. „Musím to ještě promyslet. Nemůžu je na delší dobu nechat samotné doma. Zřejmě využiji toho, že školy by měly vystavit rodičům potvrzení na péči o dítě, něco jako ošetřovačku. Uvidíme, jak to celé bude dlouho trvat,“ uvažuje maminka z Nymburka. S dětmi chce doma pracovat na úkolech, které by měla škola zadávat pomocí elektronické žákovské, systému zvanému Bakalář.