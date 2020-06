/FOTOGALERIE/ Od úterý platí změna přednosti v jízdě na nymburském náměstí Přemyslovců. Příjezd od mostu přes Labe k náměstí a zabočení doleva do Tyršovy ulice už bude možné přímo, nikoliv přes trojúhelníkové objíždění náměstí. Silnice z Tyršovky směrem k mostu bude v obou směrech hlavní silnicí.

Kolony v Tyršově ulici u náměstí. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický

Řidiči přijíždějící po náměstí od zavřeného úseku Boleslavské třídy tak budou nově dávat všem přijíždějícím přednost. Jak těm odbočujícím z Tyršovky na most, tak i těm, kteří pojedou rovně do Soudní či přímo na náměstí. Přednost budou mít i v opačném směru zahýbající šoféři od mostu do Tyršovky.