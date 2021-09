Současně jen o několik kilometrů dál pokračuje za úplné uzavírky výstavba nového mostu u Činěvsi. Ten původní je již kompletně zbouraný a na jeho místě roste spodní stavba budoucího nového mostu. „Jedna z opěr včetně křídel je již vybetonovaná a provádí se bednění a armování druhé z opěr. Zahájení její betonáže je plánované na pondělí 9. září. Vše momentálně probíhá podle schválené harmonogramu a termín uvedení do provozu v prosinci tohoto roku stále platí,“ konstatoval Martin Buček. Objízdná trasa vede přes Činěves a okraj Dymokur.

Částečná uzavírka u Senic je relativně čerstvá, začala před několika dny. Účelem plánovaných prací, je nejen jeho obnova propustku, ale rovněž prodloužení stávajícího svodidla včetně úpravy tělesa komunikace jeho rozšířením,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Oprava probíhá ve dvou etapách za provozu. V rámci každé z etap se opraví polovina komunikace a v místě prací se tak jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Dopravu řídí semafor a v době špiček se na místě tvoří i delší kolony. Řidiči místem opět projedou bez omezení nejpozději do konce října.

S výraznějším zpomalením své jízdy musí v těchto týdnech a měsících počítat řidiči mířící po silnici číslo 32, tedy hlavním jičínském tahu od Poděbrad. Ředitelství silnic a dálnic provádí hned dvě zásadní opravy. U Senic se to týká propustku pod silnicí. U Činěvsi pak rovnou zbourali most v havarijním stavu. V současné době se začíná stavět nový.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.