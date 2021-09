Autory výtvarného návrhu jsou Jaromír a Libuše Knotkovi, rytinu vytvořil Martin Srb. Aršík zachycuje nejen stáda velkých kopytníků, tedy zubry, divoké koně z Exmooru a zpětně šlechtěné pratury, ale také některé druhy květin, motýlů, brouků, či ptáků.

Aršík vychází v rámci série Ochrana přírody, která již ztvárnila české národní parky a nejznámější chráněné krajinné oblasti. To ocenil i Dalibor Dostál, ředitel organizace Česká krajina, která rezervaci založila. „Tato série patří k tomu nejkrásnějšímu, co česká známková tvorba přinesla. Je pro nás nesmírnou ctí, že se rezervace velkých kopytníků dostala již po šesti letech existence do vybrané společnosti těch nejprestižnějších chráněných území v Česku,“ uvedl Dalibor Dostál.

V souvislosti s aršíkem vycházejí také obálky se speciálními razítky. „Obálky budou k dispozici na vybraných poštovních pobočkách, které mají filatelistické přepážky,“ doplnil Ivo Vysoudil z tiskového odboru České pošty. Zájemci, kteří chtějí mít jistotu, že aršíky na poště seženou, mohou navštívit hlavní poštu v Jindřišské ulici v Praze. Zatímco obálky prvního dne budou k dispozici jen na vybraných pobočkách, aršík bude po vydání možné zakoupit také prostřednictvím eshopu České pošty.