Národní přírodní památka je zřízena k ochraně cenných lučních a lesních ekosystémů a biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin, jako je například hořec křížatý, a také živočichů, jako je listonoh letní, žábronožka letní nebo modrásek hořcový Rebelův. „Právě s vytvářením a údržbou biotopů pro tyto organismy pastva velkých kopytníků od roku 2015 velmi úspěšně pomáhá,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina.

Zřízení národní přírodní památky může podle Dostála výrazně zkvalitnit péči o toto cenné území. „V minulosti byla péče o toto území roztříštěná mezi několik institucí. Tím, že vznikla národní přírodní památka, nad níž má dohled Agentura ochrany přírody a krajiny, jako odborná a respektovaná instituce, se otevírá možnost pro promyšlenou a kompetentní péči o toto území,“ ocenil Dalibor Dostál.

Zvýšení ochrany bývalého vojenského prostoru přivítali i místní starostové. Velkou radost mají v Benátkách nad Jizerou, které zde mají také část svého území a velký zájem o to, aby se z něho průběžně stávalo čím dál krásnější místo, třeba pro turisty kteří se přijdou podívat na přírodní krásy. V průběhu let se zde totiž vyvinul jedinečný ekosystém. „Jakmile došlo k vyhlášení národní přírodní památky, tak se musí začít vyplňovat Plán péče. My na tomto území máme například lesní majetek. Uvnitř rezervace pak máme další pozemky a cesty. Nyní budeme pracovat s těmito pozemky. Máme například plány na zavádění přírodě blízkého hospodaření, to je důležitá věc, aby se na pozemcích hospodařilo šetrně a podle plánu péče “ uvedl starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl.

Plán péče o Národní přírodní památku Mladá podle něj vznikl po mnoha složitých jednáních a jeho výsledná podoba umožní využití území také například myslivcům, vlastníkům zemědělských a lesních pozemků, skupinám vojenských historických spolků i místním obecním samosprávám. Ty nyní připravují v lokalitě projekty na komunikace a cyklotrasy.

Lesostepní společenství mezi mladoboleslavskými Benátkami nad Jizerou a nymburskými Milovicemi, je již patnáct let chráněno jako evropsky významná lokalita. Přírodní památka je z nich od července, kdy její status změnila vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 282/2020 Sb., jedná se o území o 1245 hektarech.