Revoluční otevřou až v říjnu

/FOTOGALERIE/ Ani do konce prázdnin, ani do konce září. Žádný z dříve udávaných termínů otevření žižkovské tepny - Revoluční ulice - už nyní neplatí. Podle aktuálních zpráv stavaři dokončí poslední úsek oprav až na konci října, kdy by měla být celá opravená ulice v Poděbradech konečně zprůjezdněna.

Rekonstrukce Revoluční ulice v Poděbradech. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Tato špatná zpráva má i svoji pozitivní část. Od minulého pondělí je zprovozněn další z úseků Revoluční, což ulevuje především části obyvatel Žižkova, kteří v okolí uzavírky bydlí. Jedná se o úsek mezi ulicemi Ovocná a Karla Hampla. Silnice je tedy dokončena až k ulici Táboritská, kde však ještě není zprovozněno její napojení. Do konce října bude uzavřen úsek mezi ulicemi Za Nádražím a Táboritská. Rekonstrukce Revoluční ulice, která patří kraji, se několik let z různých důvodů odkládala. Nakonec začala letos na jaře s tím, že většina prací měla být hotova do konce prázdnin. Plné zprovoznění se tak nyní opět odložilo. Za komplikace už se před pár týdny ve videu omluvil i starosta Jaroslav Červinka. Hřbitov v Pátku je unikátní nejen skleněným Ježíšem Přečíst článek › Nymburáci zažili město jinak Přečíst článek ›

Autor: Miroslav Jilemnický