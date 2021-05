Revoluce v třídění! V Poděbradech bude popelnice na papír i plasty u všech domů

Revoluci v třídění odpadů chystají na druhou polovinu roku v Poděbradech. Do města by mělo prakticky ke všem domům přibýt celkem dva tisíce nádob na třídění papíru a stejný počet na plasty a nápojové kartony. Popelnice o objemu 240 litrů by měla dostat každá domácnost z rodinného či bytového domu, která si o to zažádá. A to zdarma.

V Poděbradech budou rozdávat popelnice na plasty a papír všem domácnostem. | Foto: archiv Deníku

Informace potvrdil místostarosta lázeňského města Miroslav Holas. „Jedná se o pořízení sběrných nádob k rodinným a bytovým domům pro občany města na separaci odpadu, konkrétně papír a plasty včetně nápojových kartonů. Dále se zakoupí velkoobjemové kontejnery na separaci biologicky rozložitelných odpadů a objemného odpadu,“ řekl druhý místostarosta. Celý projekt bude mít na starost firma, kterou vedení města vybere z vypsané veřejné zakázky. O černé popelnice se žlutými a modrými rozlišovacími prvky se budou moci místní hlásit v druhé polovině letošního roku. Přesné datum, kdy začne pravidelný svoz těchto popelnic s tříděným odpadem, zatím stanoven nebyl. „Předpokládaný termín zahájení svozů je první čtvrtletí příštího roku,“ uvedl Miroslav Holas. Dopady koronaviru: zdražilo pivo, benzín i kadeřníci. A bude ještě hůř Přečíst článek › Některá města při zavedení tohoto systému sběru tříděného odpadu snižují frekvenci vyvážení netříděného komunálního odpadu. Cílem celého projektu je snížení produkce netříděného odpadu, jehož likvidace je stále dražší a většina měst na ni doplácí. Takový scénář je připraven i v Poděbradech, kde však nebude snížen počet svozu komunálního odpadu hned po zavedení popelnic na třídění. „Určitě v počátcích zavedení nového způsobu třídění odpadů zůstane frekvence stejná a k úpravám termínů svozů dojde až po vyhodnocení nového způsobu sběru komunálního odpadu za rok 2022,“ upřesnil místostarosta. Projekt bude z velké části dotován penězi z rozpočtu Evropské unie. Rozhodnuti o poskytnutí dotace bylo vydáno na celkové výdaje ve výši 5,4 milionu korun včetně DPH se schválenou výší dotací 85% z celkových způsobilých výdajů z Operačního programu životní prostředí 2014-2020. Projekt mimo samotných dodávek zahrnuje i výdaje například na žádost o dotaci, analýzu potenciálu produkce odpadů nebo organizaci výběrového řízení. Podlimitní veřejná zakázka má stanovenou předpokládanou hodnotu ve výši 4,19 milionu korun bez DPH.

