Vysokou účast zaznamenaly komise i v některých městech. V Poděbradech i Lysé nad Labem dorazilo k urnám více než 70% oprávněných voličů. I to dokumentuje, jakou váhu voliči uplynulým parlamentním volbám přikládali.

Volební účast u letošních voleb byla nejvyšší v tomto století. V republikovém průměru přišlo hlasovat téměř 65,5 % voličů. Na Nymbursku to bylo ještě o dvě procenta více: 67,42%. Zásluhu na tom mají jak malé obce typu Zvěřínka, Vlkova pod Oškobrhem či Nového Dvora, které ještě minimálně o 10% okresní průměr převyšují.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.