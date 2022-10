Jenže cena, za kterou se rekonstrukce pavilonu vysoutěžila, činí 12,6 milionu korun. Vedle této částky by měly být hrazené ještě výdaje na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce. „Navíc vyšlo najevo, že z původně předpokládané dotace ve výši 8,8 milionu korun bychom mohli obdržet maximálně 2 miliony korun. To by pro městský rozpočet znamenalo nekrytý výdaj téměř 11 milionů korun. Zastavení akce byl tedy jediný možný rozumný krok,“ sdělil Marek za sdružení Lysá nás spojuje.

K předání staveniště mělo dojít 30. září. Což by pro místní spolky a oddíly znamenalo, že by od minulého týdne nemohly využívat ani jednu ze tří tělocvičen v areálu. Na schůzce, kde mělo být staveniště firmě předáno, se tak ředitelka školy Martina Ondrušková rozhodla staveniště nepředat. Město nemá na akci dostatek peněz a hrozí, že když budou práce zahájeny, radnice nebude mít na jejich zaplacení.

„Pokud nebudou práce na rekonstrukci pavilonu průběžně placené, stavební firma v nich nebude pokračovat a pavilon zůstane v rozbouraném stavu řadu měsíců, což je pro školu nepřijatelné,“ uvedla ředitelka školy.

Rekonstrukce má podle nově zvolených zástupců města stále prioritu. „Naším cílem je znovu projít výkresy a prověřit, zda je potřeba provést všechny navržené úpravy, hledat nové dotační možnosti a v případě vhodné dotace podat novou žádost. Toto je jedna z investic, které mají nejvyšší prioritu,“ konstatovala Radka Bláhová, zastupitelka vítězného hnutí.

Na situaci kolem podpisu smlouvy den před volbami a vyčlenění peněz v rozpočtu na danou akci se chtěl Deník zeptat i dosavadního starosty Karla Otavy. Ten však nebral telefon.