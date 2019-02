Rejdiště se do června zavírá

Nymburk – Místo, odkud se branou vchází do nymburského parku pod hradbami. Lokalita, kterou si až do loňska místní pamatovali hlavně v souvislosti s posvícenskou hudební scénou a kde se každoročně u této příležitosti mačkaly stovky lidí. Řeč je o místě s adresou Na Rejdišti. Právě to je pro motoristy vzhledem k začátku stavebních úprav zavřeno od 10. ledna. Znovu otevřeno by mělo být podle aktuálního rozhodnutí odboru správy majetku 1. června.

Lokalita Na Rejdišti po zásadních úpravách volala už řadu let. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Místní si na neutěšenou situaci zejména s povrchem silnice a chodníků dlouhodobě stěžovali. „Když ulicí projíždíte autem, je nutné jet krokem, některé výmoly jsou opravdu o poškození auta,“ řekl řidič, který v lokalitě bydlí. I úprava povrchu silnice bude součástí chystané rekonstrukce.

Bude se týkat celého prostranství včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu. „V rámci stavebních prací budou zhotoveny nové komunikace, chodníky a parkovací stání, odvodnění komunikací, dešťová kanalizace, lavičky a odpadkové koše, veřejné osvětlení, sadové úpravy, dopravní značení,“ vyjmenoval Petr Černohous, mluvčí nymburské radnice. V souladu se zákonem dostanou prostor také památkáři, na místě bude proveden i archeologický výzkum. „Byla zapotřebí i spolupráce se společností Vodovody a kanalizace Nymburk, jelikož budou probíhat i opravy vodovodního a kanalizačního řadu,“ doplnil mluvčí radnice. Celková cena zakázky je 16 milionů korun. Více spojů využívají cestující z Lysé i Nymburka Přečíst článek › Křižovatka u nadjezdu v Lysé je neprůjezdná Přečíst článek ›

Autor: Miroslav Jilemnický