NYMBURK - Pět tisíc pacientů, kteří ročně projdou rehabilitačním oddělením na nymburském sídlišti, možná budou mít smůlu. Rehabilitaci hrozí konec!

Skončí rehabilitace na sídlišti? | Foto: Foto:DENÍK/Petr Bělka

Soukromé rehabilitační oddělení, které sídlí na poliklinice na sídlišti, má na kahánku. Řada pacientů je ze zprávy zděšená.

„Nechápu, proč by mělo být tak využívané oddělení uzavřené. To by byla hrozná škoda,“ povzdechl si například František Nešněra, který jeho služby využívá.

Rehabilitace má od města pronajatou největší plochu polikliniky na sídlišti. A to je právě kámen úrazu. Oddělení totiž musí platit i poplatky za společně používané prostory jako jsou chodby nebo výtahy. A poplatky rok od roku rostou!

Oddělení prý zaplatilo za společné prostory v loňském roce o 80 tisíc korun více než předloni. „A to už je neúnosné,“ míní vedoucí fyzioterapie a majitelka soukromého rehabilitačního oddělení Pavla Bernhardová. Ta proto požádala město o pomoc.

„V našem pronajatém prostoru jsou i nevyužité plochy. Bohužel i ty platíme. Jde nám o to, aby se město finančně podílelo na společných prostorách, jako jsou výtahy a chodby,“ řekla Bernhardová. Podle ní hradí rehabilitace podle uzavřené smlouvy dokonce i vnitřní úpravy a revizi elektřiny.

„Do konce roku tu vydržíme, pokud nám město pomůže,“ uvedla Bernhardová. Co ale bude dál? Od ledna zatím mezi rehabilitací a městem neexistuje žádná smlouva. „Dále budeme s paní Bernhardovou jednat. Byli bychom rádi, kdyby zůstali,“ slibuje místostarosta Miloš Petera.

Tým kolem Bernhardové si ale mezitím musí hledat jiné prostory. „Máme už vytipované lokality. Chtěli bychom zůstat v Nymburce,“ naznačila majitelka rehabilitačního oddělení.

Ta však stále doufá, že ses městem nakonec dohodne na lepších podmínkách plateb za služby. „Lidé jsou zvyklí chodit na polikliniku. Uvidíme, jak se to vyvine,“ dodala.

Podle zastupitele a lékaře Karla Dáni by zrušení této rehabilitace, které slouží pacientům už 14 let, bylo nešťastné. „Toto oddělení je jedno z nejlepších, které znám,“ řekl Dáňa.

Ročně projde rukama fyzioterapeutů 5 tisíc pacientů od dětí po seniory. O všechny se stará personál devíti pracovnic. Pro ilustraci: na rehabilitaci na železniční poliklinice jsou 3 sestry a v nemocnici pět.

Město uvažuje o tom, že prostory pronajme Centru sociálních a zdravotních služebz Poděbrad. „Centrum by tu mohlo normálně fungovat vedle rehabilitace. Prostory na to jsou. Rozmělnily by se tak náklady na společné prostory a platilo by se méně,“ naznačil Petera.