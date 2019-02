NYMBURSKO - Čekají obyvatele měst na Nymbursku zásadní změny s chystanou policejní reformou? Co se dozvěděli starostové na setkání s krajským vedením policie?

Omezí policejní reforma služby pořádkových jednotek policie v jednotlivých městech? A jak se vůbec dotknou změny života lidí?

Starostové tří největších měst na Nymbursku byli minulý týden na jednání s krajskými představiteli policie. „Dozvěděli jsme se spíše obecné věci o reformě. V zásadě by se to v nejbližší době nějak výrazně našich obyvatel nemělo dotknout,“ řekl starosta Lysé Jiří Havelka.

Především základních pořádkových jednotek by se reformy v nejbližších měsících neměly dotknout. „V tomto ohledu by změny neměly mít žádný negativní vliv,“ doplnil Havelka.

Principem policejní reformy má být částečný přesun pravomocí. Jeho součástí by mělo být i rušení okresních policejních ředitelství a vznik nových čtyř oblastních.

V případě Nymburka by se tak velení policie přesunulo do Kolína. Kolínské centrum by platilo i pro Kutnou Horu.

Přesné datum začátku reforem ale policisté zatím odmítají říci. Podle prvních informací mělo dojít k radikálnímu řezu už k 1. lednu 2008. To už je však vyloučené.

„Bližší informace k otázce termínů a dalšímu posunuv těchto otázkách by mohly být známy během prvního týdne v novém roce,“ řekl náměstek krajského policejního ředitele Václav Kučera.

O tom, že ke změnám nepochybně dojde, je přesvědčen i zástupce nymburského policejního ředitele Jaroslav Novák. „V tuto chvíli už otázka nestojí, jestli ke změnám dojde, ale kdy to bude,“ potvrdil Novák.

Řadoví policisté se však obávají nedomyšlenosti jednotlivých kroků. Jedním z nich je přesun operačních středisek, které se z logiky věci přesunou z okresů na oblasti. „Pokud se policistům na operačním středisku zvětší území, nebudou moci jako dosud využívat znalostí místních podmínek av některých případech budou v podstatě vysílat hlídky naslepo,“ vysvětluje jeden z policistů jednu z nevýhod.