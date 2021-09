Podle zkušeností z loňského školního roku by se tato alternativa měla týkat jen minima školáků, řádově jednotlivců. „Je to spíše nafouknutá bublina, kterou řeší média,“ shodují se ředitel nymburského gymnázia Bohumila Hrabala i Základní školy J. A. Komenského.

Bezproblémový začátek školního roku očekává také ředitel Základní školy Václava Havla v Poděbradech Vlastimil Špinka.

„Zatím nemám od rodičů žádné indicie, že by byl z jejich strany problém s testováním žáků. Vycházím i ze zkušenosti z loňska, kdy kvůli testování nechali rodiče doma dvě děti. Nemyslím si, že by se to tentokrát mělo týkat více žáků,“ řekl ředitel poděbradské školy, na níž by od září mělo nastoupit 1 032 školáků do čtyřiceti tříd. Pečovat o ně bude 118 zaměstnanců školy.

O něco méně školáků nastoupí na Základní školu J. A. Komenského v Nymburce. Do lavic by jich 1. září mělo zasednout přibližně 750. Podobně jako jeho poděbradský kolega očekává ředitel školy Tomáš Danzer, že problémy s opatřeními kvůli odmítnutí testů budou minimální.

„Neočekáváme větší množství žáků, kteří by se neotestovali. Pokud vůbec, tak se to bude týkat skutečně jednotlivců,“ konstatoval ředitel. Restrikce týkající se povinného nošení roušek uvnitř budovy, zákazu zpěvu a tělocviku u neotestovaných, vnímá ze dvou pohledů. „Asi by tam podobné restrikce úplně být nemusely, na druhou stranu chápu, že po zkušenosti z loňského podzimu nějaká opatření být musí,“ uvedl Tomáš Danzer.

Ředitel nymburského gymnázia Bohumila Hrabala Jiří Kuhn samotná opatření chápe, nicméně v kontextu, jak volně jsou nastavena pravidla u jiných činností, tak jsou svým způsobem dosti výjimečná. Nicméně ani on nepředpokládá, že by právě tento typ problému byl tím dominantním, které by úvodní týdny a měsíce nového školního roku měly přinést. „Časem se ukáže, jestli se epidemiologická situace převáží na lepší nebo horší stranu. My samozřejmě věříme, že to bude na tu lepší. A uvidíme, jaká budou další opatření po skončení úvodního tříkolového testování,“ uvažuje Jiří Kuhn.

Trápí ho například otázka, jak to bude v případě horší situace s tělocvikem v zimních měsících. „Jsme schopni zajistit hodiny tělocviku venku řekněme do října, podle počasí. Pak se ale bude muset rozhodnout, co dál. Jestli tedy situace umožní to, aby se hodiny tělocviku mohly konat uvnitř,“ doplnil ředitel gymnázia Bohumila Hrabala.