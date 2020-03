Shoda panuje v tom, že není na pořadu dne přijímat už nyní mimořádná opatření. Prevence však pochopitelně existuje. To potvrzuje i ředitel poděbradského domova Luxor Jaromír Novák. „Připomínáme samozřejmě ta základní hygienická pravidla od mytí rukou po chování při kašli,“ říká ředitel domova pro seniory. Podle jeho slov však panika není na místě. „Naši klienti pokládají hysterii za škodlivou, my se snažíme, aby se cítili spokojeni a v dobré náladě. Například dnes (v pátek – pozn. red.) jsme měli Křeslo pro hosta a připravujeme i další společenské akce včetně oslavy MDŽ příští pátek,“ uvedl Jaromír Novák.

V lyském domově pro seniory na zámku vedení poučilo jak klienty, tak personál o hygienických pravidlech. „Také jsme vyzvali případné návštěvy, které cestovaly na území zasaženém koronavirem, aby zvážili návštěvu u nás,“ řekl ředitel domova na zámku v Lysé nad Labem Jiří Hendrich. Klienti zatím nijak výjimečně situaci kolem koronaviru mezi sebou neřeší, informace sledují z médií.

Online reportáž Koronavirus 01.03. 06:38 První oběť koronaviru v neděli ráno oznámilo také Thajsko. Podle serveru Bloomberg šlo o 35letého muže, který se tak zařadil mezi nejmladší oběti nákazy. Ta je totiž nebezpečná zejména pro starší osoby. 01.03. 06:12 Další zemí, kde se nákaza objevila, je Arménie. Jedná se o 29letého člověka, který měl do země přicestovat z Íránu. Právě tam dosud zemřel na nemoc způsobenou koronavirem druhý nejvyšší počet lidí. 01.03. 03:33 První lidský život si nový koronavirus vyžádal také v Austrálii. V nemocnici v Perthu podlehl nemoci COVID-19 78letý člověk. 01.03. 00:23 Tři nové případy nákazy koronavirem potvrdilo Řecko, počet nemocných se tak zvýšil na sedm. Podle tamního ministra zdravotnictví jde o příbuzné již dříve nakažených pacientů a jednoho člověka, který se nedávno vrátil z Itálie. Celá on-line reportáž ZDE

Stejně jako klienti domova pro seniory v Rožďalovicích. Podle ředitelky Jany Příhodové zatím nenastal čas pro mimořádný režim, nicméně preventivní opatření podnikají. „Nakoupili jsme roušky jak obyčejné, tak ty, které mají zamezit šíření koronaviru. Nakoupili jsme také speciální čelové teploměry. Pokud by se nedej bože koronavirus někde v dosahu objevil, měřili bychom jimi i příchozí návštěvy,“ vysvětluje ředitelka rožďalovického domova. Příbuzní klientů však podle jejich slov nepatří mezi ty, kteří by cestovali v místech výskytu nákazy. „Standardně je pro podobné situace připraven dezinfekční plán. Doufáme, že jej v souvislosti s koronavirem nebudeme muset použít,“ doplnila ředitelka Jana Příhodová.

Žádná dramatická opatření zatím nepřijímají ani vedení měst. To potvrdil nymburský místostarosta Bořek Černý. „Určitá opatření v tomto směru přijali v nemocnici. Pokud by se však skutečně koronavirus objevil, celou situaci by musela řídit státní správa, pokyny by určitě přicházely z kraje. My bychom byli samozřejmě nápomocni a řídili se jejich pokyny,“ řekl Bořek Černý.