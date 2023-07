Když se Týdeník Nymbursko měnil kolem přelomu tisíciletí na Nymburský deník, byla v redakci u toho. Až do odchodu na mateřskou dovolenou působila jako redaktorka v tehdejším týmu, který sídlil v suterénu nymburského Obecního domu. Řeč je o Pavle Kukalové.

Pavla Kukalová bojuje se zákeřnou nemocí. Rodina jí chce dopřát léčbu na brněnské klinice. | Foto: se svolením rodiny Pavly Kukalové

Svými články nejen informovala, ale snažila se pomoci těm, kdo se ocitli v nezáviděníhodné pozici například vůči úřadům. Čas trhnul oponou a dnes je to ona, kdo potřebuje pomoci. Od začátku roku za asistence svých nejbližších bojuje se zákeřnou chorobou. Rodina by ráda šestapadesátileté Pavle pomohla se speciální léčbou, která však není hrazena ze zdravotního pojištění. A není v možnostech rodiny léčení zaplatit z vlastních peněz. Proto založili sbírku na portálu Donio a žádají lidi dobrého srdce o pomoc v tíživé životní situaci.

Konzultace až do vyčerpání

Sbírku založila a příběh své maminky popsala její dcera Barbora Kukalová, s jejímž svolením jej použijeme i my. „Sbírka je určena pro moji maminku Pavlu, která se vždy s laskavostí a obětavostí sobě vlastní starala nejen o mě a mou sestru, ale i o celé své okolí. Ačkoliv to často neměla jednoduché, protože zůstala na dvě děti sama, vždy byla ochotná podat pomocnou ruku, ať už přímo, či prostřednictvím přispívání do různých sbírek. Dnes je to ale bohužel ona, kdo potřebuje pomoct, i když sama by si o ni nikdy neřekla,“ uvedla dcera Barbora.

Pavla se díky intenzivnímu samostudiu stala vyhledávanou terapeutkou v oblasti alternativní medicíny. Konzultacím s těmi, kdo za ní přicházeli, se rozhodla věnovat naplno. To jí na jedné straně přineslo dobrý pocit, že nemusí nikoho odmítnout, ale na druhé straně to znamenalo také spoustu starostí a stresu, kdy se sama musela postarat nejen o podnikání, bydlení a veškeré věci s tím spojené, ale také o Barbořinu mladší sestru trpící Aspergerovým syndromem, kterou má v péči.

Zákeřná rakovina slinivky připravila během týdne šest dětí o milovaného tátu

Nikdy nekončící služba lidem, zahrnující večery, víkendy a minimum volna, si vybrala svou daň a vyvrcholila v červnu 2021 naprostým vyčerpáním a s tím spojeným pádem ze schodů, který měl za následek zlomený obratel. „Od té doby již nic nebylo jako předtím a místo toho, aby si mamka konečně začala trochu užívat života a nového vztahu, začaly jí postupně ubývat síly, přičemž posledního tři čtvrtě roku se potýkala s bolestmi v břišní oblasti a nechutenstvím, které jsme přičítali zkaženému žaludku a stresu,“ popisuje dcera Barbora.

Umírající babička

Bohužel v této době, kdy o sobě nemoc začala prvně dávat vědět, onemocněla babička. „A tak mamka plánovanou návštěvu lékaře odložila, její maminka pro ni byla důležitější. Tak jak je to pro moji mamku typické, upřela všechnu svou pozornost k tomu, kdo ji v té chvíli nejvíce potřeboval. Byla své mamince oporou v její nemoci, byla jí oporou až do samotného konce, kdy se v prosinci minulého roku spolu rozloučily. Mamka měla babičku do poslední chvíle doma, držela ji za ruku až do posledního okamžiku,“ vzpomíná dcera Pavly.

I kvůli varování v podobě babiččiny pozdě odhalené diagnózy příbuzní na začátku tohoto roku Pavlu konečně donutili, aby se na chvíli ve svém tempu zastavila a řešila své stále se zhoršující zdraví. Koncem ledna dostali výsledky CT, které rodině obrátily život naruby. „Předběžná diagnóza zněla rakovina slinivky břišní s metastázami do jater. Následovala další vyšetření a týdny čekání. V březnu jsme se dozvěděli výsledky biopsie, která bohužel potvrdila naše nejhorší obavy. To jediné, co nám v této situaci mohla běžná medicína nabídnout, byla chemoterapie. Nikdo nám ale nebyl schopen říct jaký (a zda vůbec) to v tomto případě bude mít účinek,“ vysvětluje Barbora.

Nemoc Báře vzala dlouhé vlasy, na kráse jí však neubrala. Dnes inspiruje lidi

Operace už není možná. Po důkladném zvážení se rodina rozhodla pro návštěvu soukromé kliniky v Brně, která pomáhá onkologicky nemocným pacientům prostřednictvím moderních léčebných postupů v podobě laserové terapie, vitamínové terapie, či protinádorové vakcíny, které společně podporují imunitní systém, aby s rakovinou bojoval. „Nic z toho naše zdravotní pojišťovny nehradí, a tato léčba je bohužel nad naše finanční možnosti,“ říká Barbora. Proto prostřednictvím sbírky s názvem Naděje pro Pavlínku prosí o příspěvek, který umožní její mamince podstoupit nabízenou léčbu. „Protože ona to určitě nevzdává a chce se s tím poprat. A my jí věříme, protože už mockrát v životě dokázala, že je velká bojovnice, která se nepříznivé situace nezalekne. Jak sama říká: diagnózu jsem přijala, ale prognózu nikoliv!" uzavírá dcera Barbora.

Zdroj: se svolením rodiny Pavly KukalovéNa co konkrétně budou peníze ze sbírky použity? Peníze budou využity na úhradu aplikací intravenózní laserové terapie (v první fázi je nutných 10 aplikací, což znamená čtrnáctidenní pobyt v Brně), vitaminových infuzí, a také na zaplacení ubytování v blízkosti kliniky, které je nutností. Dále také na polohovací postel do obývacího pokoje, aby Pavla nemusela chodit po příkrých schodech do své ložnice v patře, což ji teď velmi vyčerpává. A na speciální výživu (vitaminové koktejly, trávicí enzymy atp.), která je při onemocnění slinivky nezbytná a Pavle dodává sílu do dalšího boje s nemocí. V neděli 2. července odpoledne bylo účtu sbírky přes 126 tisíc korun. Cílem je vybrat 500 tisíc korun, přičemž do konce sbírky zbývá více než měsíc.