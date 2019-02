Milovice -Ač se to přímo na místě nezdá, práce na rekonstrukci nové budoucí radnice v Milovicích finišují. Milovice zažijí historický okamžik. Stěhování radnice už v prosinci

Prosinec. To je termín, kdy by se měl stát historický okamžik pro všechny Milovičáky. Radnice se z malého přízemního domku přestěhuje do nádherné nové budovy bývalého Domu důstojníků po Rusech.

Za rok a půl se budova změnila k nepoznání. V místech, kde byly široké schody, je nyní přízemí, ve kterém vzniklo netradiční prosluněné atrium, které bude vidět ze všech pater budovy. Zatím jsou práce v plném proudu a pro laika vypadá budova ještě v rozestavěném stavu, ale podle stavbyvedoucího Pavla Pohořalíka by se měli úředníci opravdu nastěhovat v prosinci. „Museli jsme doslova vykuchat původní kino se sálem a vzniklo prostorné atrium. Nyní už přicházejí na řadu jen dodělávky,“ věří stavbyvedoucí s tím, že by mělo být hotovo do měsíce.

Radnice vypsala výběrové řízení na správce budovy, který bude zajišťovat technickou stránku provozu. „V rozpočtu města je vyčleněno 620 tisíc korun na rok. Firma, která bude všechny nové technologie od vytápění po vzduchotechniku spravovat, bude zajišťovat také úklid celé budovy,“ uvedla místostarostka města Marcela Říhová.