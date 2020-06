Zprávu zveřejnila radnice na sociální síti. „Pro ukončení vydávání Poděbradských novin hlasovalo všech sedm členů Rady města,“ uvedl starosta Jaroslav Červinka. Na dotaz jednoho z diskutujících také odpověděl, že radnice nechystá žádnou náhradu v podobě vydávání jiných radničních listů.

Ve zdůvodnění jsou pak jednoznačně uváděny ekonomické důvody. „Poděbradské noviny na svém počátku vycházely v nákladu cca 4 tisíce výtisků, s klesajícím zájmem o jejich tištěnou podobu se náklad snížil na pouhých 1 500 kusů. Náklady na jeden výtisk Poděbradských novin se tak vyšplhaly na rekordních 167 korun za kus. Skutečný zájem o tištěné médium je na jedno číslo přibližně 800 kusů. Za loňský rok byla ztráta vyčíslena na rekordních 2,3 milionu korun,“ uvedly oficiální stránky města.

S tím však polemizuje opoziční zastupitel a dřívější starosta Ladislav Langr. „Jako zastupitel jsem si vyžádal informaci od ředitelky Městského kulturního centra o ekonomice novin. Bylo mi řečeno, že stejný materiál dostal pan starosta. Z materiálů vyplývá, že ztráta byla o více jak milion nižší, než udává tato oficiální zpráva města. Matete veřejnost záměrně nebo z hlouposti?“ ptá se stávajícího vedení města bývalý starosta.

Ještě kritičtěji se vyjadřují další zástupci opozice, například Tomáš Maux. „Já si prostě nemohu nevšimnout té koncentrace moci, co provádíte. K tomu člověk nemusí být ani zastupitelem. Zničíte kontrolní výbor, na radnici se dějí extrémní personální změny a následně zničíte jediné médium v Poděbradech. Byť se ze stránek novin stala v poslední době přehlídka šatů pana starosty, noviny měly být zachovány,“ uvedl Tomáš Maux.

Někteří krok radnice chápou jako skutečnou ekonomickou nutnost v současné těžké době. Například Petr Dvořák. „Pokud správně počítám, tak jedno číslo novin vyšlo na 250 tisíc? Pokud se za rok vydá 25 čísel, tak je to 6,2 milionu za noviny, které skoro nikdo nečte. Asi si dokážu představit, že by se občané mohli informovat levnějším způsobem,“ uvedl Petr Dvořák.

Lítost nad koncem vydávání Poděbradských novin vyjádřila i jejich dlouholetá redaktorka Monika Langrová. „Jestli Poděbradské noviny něco mají, pak je to "lidský rozměr". Potěší mě, když sem žáci, studenti napíšou své články po svém, je to nesmírně osvěžující. Nebo když se mladý fotograf Honza Sobotka pyšní tím, že má svoje fotky na titulce PN. Takže, ano, je mi líto, že končí něco, co mnoha lidem dělalo radost, byli na "své místo" v Poděbradských novinách pyšní a noviny tak byly milou součástí jejich života,“ konstatovala Monika Langrová.