Poděbrady - Uklouzla na zamrzlé kaluži. Po pádu musela být hospitalizována a následně zůstala v pracovní neschopnosti. I když důkazy prokazovaly, že pochybení bylo na straně města kvůli nesprávné údržbě komunikace, město odmítlo v rámci mimosoudního řízení paní Jaroslavě vyplatit odškodnění. Celý případ se proto řešil u soudu, který nakonec skončil vítězně pro paní Jaroslavu.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Stalo se to 29. prosince 2014 ráno, když šla Jaroslava na vlak v Hakenově ulici. „Místo bylo pod sněhovým popraškem, neosvětlené, zamrzlou louži tedy nebylo možné vidět a kvůli její ojedinělosti ani předvídat,“ řekla žena, pro kterou bezprostředně po úrazu musela přijet rychlá záchranná služba, jež ji odvezla do nemocnice v Nymburce. Tam podstoupila na zdejším chirurgickém oddělení operaci zlomené levé nohy a v nemocnici zůstala až do Silvestra.

I po propuštění z nemocnice byla v podstatné míře omezena v běžném každodenním životě a neobešla se bez pomoci svého partnera.

Jelikož jí její zdravotní stav nedovoloval dojíždět do zaměstnání, byla nejprve nucena zůstat v pracovní neschopnosti s tím, že od února dalšího roku pak po dohodě se zaměstnavatelem vykonávala práci z domova. Z tohoto důvodu jí vznikla ztráta na výdělku, která byla v přímé příčinné souvislosti s úrazem.

Jaroslava proto 21. ledna 2015 podala na městský úřad v Poděbradech žádost o náhradu škody se všemi podklady. Tato žádost jí však byla doporučeným dopisem 15. března zamítnuta.

Ve vyjádření se mimo jiné psalo: „Po prošetření celé události jsme nuceni konstatovat, že v daném případě nebyly splněny zákonné podmínky pro vznik odpovědnosti města ve vašem úraze.“

Městský úřad argumentoval také tím, že příčinou pádu nebyla závada ve schůdnosti komunikace, ale povětrnostní podmínky.

Jaroslava se z toho důvodu obrátila na právníka Petra Nováka ze společnosti Vaše nároky.cz. „Má klientka se po chodníku pohybovala s nejvyšší opatrností, kterou lze vzhledem ke všem okolnostem po ní rozumně požadovat, a měla obuty zimní boty s protiskluzovou podrážkou,“ upozornil právník s tím, že ze své strany tedy nic nezanedbala.

„Naopak pochybení spatřovala na straně města, jakožto vlastníka chodníku, který nezabezpečil jeho řádnou údržbu. Fotodokumentace z místa pádu, která byla pořízena asi tři hodiny po úrazu partnerem žalované, jasně prokazovala stav chodníku a skutečnost, že město ani po této události a velké časové prodlevě místo nijak neošetřilo,“ argumentoval právník v předžalobní výzvě a následně i žalobě, kterou kvůli nespolupráci protistrany musel na začátku roku 2017 podat.

Petr Novák v žalobě požadoval pro svou klientku náhradu újmy v celkové výši 98 242 korun. Suma se skládala z bolestného a z náhrady škody v podobě ztráty na výdělku. Soud nakonec po téměř dvou letech rozhodl, že město zanedbalo svou povinnost vycházející ze Zákona o pozemních komunikacích a nařídilo vyplacení částky 137 332 korun, která se skládala z požadovaného odškodnění a úroků z prodlení. Město navíc muselo zaplatit i náhrady nákladů za právní zastoupení.

Město samotné se k případu blíže vyjadřovat nechce. „V souladu s GDPR se k vašemu dotazu nebudeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí radnice radnice Radka Kakrdová. Zástupci poškozené ženy však potvrdili, že celá částka již vyplacena byla