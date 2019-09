Radnice v Nymburce se po čase opět rozhodla finančně odměnit bezplatné dárce krve. Ti se mají do konce září přihlásit na odboru školství, kultury a památek. Město chce ocenit ty dárce, kteří už absolvovali nejméně deset bezpříspěvkových odběrů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka

„Vedení města se již potřetí rozhodlo ocenit bezpříspěvkové dárce krve poskytnutím finančního daru za 10, 20, 40, 80, 120 a 160 dosažených odběrů, a to částkou v rozmezí od 500 korun do 10 tisíc korun. Prosíme tedy dárce krve, kteří od října 2018 do září 2019 dosáhli nebo dosáhnou uvedeného počtu odběrů a nebyli již za tyto odběry oceněni v minulém roce, aby se nám do 30. září přihlásili,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí radnice.