Nymburk - Poslední pátky v měsíci od 9 do 12 hodin si starosta Tomáš Mach vyčlenil na návštěvy z řad veřejnosti na radnici. Obnovuje tak už dříve zavedenou praxi takzvaných Pátků se starostou. Místní tak mohou přijít na radnici se svými problémy, chválit i kritizovat.

Starosta Nymburka Tomáš Mach. | Foto: Deník/Milena Jínová

„Občané Nymburka mohou přijít na radnici podiskutovat o tom, co se událo a co se v nejbližších měsících chystá, co je trápí. Například parkování, zeleň, stav komunikací nebo chodníků, kvalita bydlení nebo úklid města. Všichni, kdo mají nějaký nápad či inspiraci, jak to ve městě zlepšit, mají možnost využít nabídky osobního setkání se starostou,“ uvedl mluvčí nymburské radnice Petr Černohous.

První setkání se bude konat v pátek 25. ledna. „Jako starosta jsem připraven naslouchat vašim názorům a připomínkám, otevřená radnice je pro nás samozřejmostí. Budu rád za každé upozornění na pozitivní i negativní dění ve městě,“ zve na radnici starosta Tomáš Mach.