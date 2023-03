Plánuje to vedení města , které nechalo vypsat architektonickou studii. Zaskočilo tím však stávající nájemníky, mezi něž patří jak komerční firmy, tak Pohybové centrum, nebo organizace pomáhající například drogově závislým či s rodinným poradenstvím. Na jejich činnost město přispívá a hledat si nové působiště by pro ně byl tvrdý oříšek.

Dvě školky, jedna zahrada?

Podle informací Deníku jsou vznik nové mateřské školky, případně komunitního centra pro seniory preferovanými variantami, jak historickou vilu v budoucích letech využít. Možností je také vznik nových bytů v horních patrech. Jak uvedl nymburský starosta Tomáš Mach, v případě vzniku nové školky by se nabízelo praktické využití společné zahrady a kuchyně spolu se sousední školkou Čtyřlístek. Další variantou je podle něj vznik komunitního místa pro seniory a nových bytů.

"Pro nové využití objektu jsme zadali architektonickou studii a stavebně technický průzkum. Ty nám odpoví na otázku, zda bude technicky a provozně možné objekt pro tyto aktivity využít," informoval starosta. Radní schválili nejvýhodnější nabídku z poptávkového řízení, kterou je vypracování studie od architekta Ivana Sobotky. Na základě architektonické studie a stavebně technického průzkumu bude následovat vytvoření projektové dokumentace.

Zaskočení nájemníci

Vedení města však zveřejněním záměru značně překvapilo stávající nájemníky. "Děláte si legraci? Není apríl, že ne?" reagovala na zprávu cvičitelka z Centra pro pohyb při hodině cvičení s dětmi. O záměru města nic neslyšela a nikdo centrum zatím nekontaktoval. Podobně reagovali i zástupci dalších organizací, které v bývalé radnici mají pronajaté prostory. Například Martin Holeček z Centra adiktologických služeb Laxus, které pomáhá drogově závislým z celého regionu. "Sídlíme na tomto místě dva roky a z hlediska polohy je to pro nás dobré místo pro docházku klientů. Nikdo s námi o změnách nemluvil ani nejednal. Kdybychom si museli hledat nové prostory, bylo by to těžké," řekl Deníku Holeček.

Podobně reagoval vedoucí Centra rodinného poradenství Semiramis sídlícího o patro výš Miroslav Zavadil. "Jsme organizace, která s městem úzce spolupracuje. Naše poradenství využívá řada klientů OSPOD (Orgánu sociálně – právní ochrany dětí – pozn. aut.) a hledat si jiné působiště s klasickým komerčním nájmem by bylo velmi obtížné. Zpráva o záměru města nás překvapila," reagoval na informaci Zavadil.

Zástupci města však podle mluvčí radnice Olgy Vendlové nic nezanedbali a prostor na jednání s nájemníky je otázkou času. "Město zatím prověřuje, zda je záměr uskutečnitelný. Se stávajícími nájemníky budeme jednat samozřejmě přednostně až to bude aktuální, tedy v horizontu let, a případně hledat další řešení," uvedla pro Deník Vendlová.

Radnice do roku 2004

- Honosnou vilu s velkolepou zahradou na rohu dnešní Palackého třídy a ulice Maršála Koněva nechal vystavět velkoobchodník, měšťan a mecenáš Jan Baptist Nebeský počátkem 80. let 19. století pro svou rodinu podle projektu J. Čermáka a E. Prücknera.

- Zahradě připomínající spíše park s glorietem, kapličkou, sochami a umělým kopcem se říkalo Nebeská zahrada. Dnes zahrada částečně slouží dětem v mateřské škole.

- V roce 1927 vilu od rodiny koupilo město a nechalo přistavět druhé patro podle plánů místního stavitele Chmelaře. Nebeského vila se tak stala v pořadí pátou budovou, kde sídlil městský úřad, resp. městský národní výbor. Ten na místě fungoval od roku 1929 až do roku 2004.

- V lednu 2005 se úředníci přestěhovali po téměř 155 letech zpět na renesanční radnici na náměstí Přemyslovců. Následně v budově sídlilo Městské kulturní středisko Nymburk, později Nymburské kulturní centrum. To se postupně přesouvá do radniční budovy v ulici U Staré sladovny.