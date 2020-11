Vedení radnice podle místostarostky Stanislavy Tiché doufá, že situace 20. prosince už bude pro společné setkání příznivější. „Věříme, že se společně sejdeme alespoň během čtvrté adventní neděle, na kterou jsme ve spolupráci s Nymburským kulturním centrem připravili zajímavý program,“ připomněla Tichá.

Přípravy setkání stovek lidí na náměstí kritizuje zástupce opozice, bývalý starosta Pavel Fojtík. „To je čistý populismus. Vedení města neslyší nabádání k tomu, aby se lidé podobných setkání vyvarovali. Situace se sice zlepšuje, ale ne natolik, aby se stovky lidí mohly setkat v centru města,“ uvedl Fojtík. „Navíc to podle nastavených tabulek v rámci opatření ministerstva zdravotnictví ani nebude možné. Třetí stupeň, ve kterém bychom se měli před Vánoci pohybovat, takové akce nepovoluje. Byl by to hazard se zdravím obyvatel,“ dodal.

Místostarostka však ujišťuje, že setkání se nebude konat za každou cenu. „Uskuteční se jen v případě, že to v danou chvíli umožní aktuální opatření. Víme z jara, že vláda svá rozhodnutí dokáže měnit ze dne na den,“ uvedla Tichá.

Zrušení všech listopadových deklarovalo vedení radnice už v říjnu. „Přeložili jsem oblíbenou Radnici seniorům, hledáme náhradní termíny například pro koncert kapely Wohnout a další akce,“ připomněla místostarostka. S návratem ke společným akcím se původně počítalo na první adventní neděli. Oblíbené rozsvícení Vánočního stromku spojené s kulturním programem a stánky s dobrotami, punčem a svařeným vínem se ale neodehraje. „Už je jasné, že se u stromečku 29. listopadu nebudeme moci sejít osobně. Proto jsme připravili rozsvícení první adventní svíce, stromku, otevření Ježíškovy kanceláře a nového betléma on-line,“ potvrdila Stanislava Tichá. Na webových stránkách města budou živě přenášeny i akce v rámci druhé a třetí adventní neděle.

Rodiče s dětmi by naopak neměli přijít o tradiční Mikuláše, čerty a anděly, byť i tato tradice se tentokrát promění do trochu jiné formy. „Na Mikuláše projede městem na žebřiňáku čertovská jízda. Pro děti a rodiče se také chystá adventní putování za ztracenými anděly,“ vysvětlila místostarostka.

Poděbrady vše zrušily

V Poděbradech už před dvěma týdny padl verdikt o zrušení všech akcí až do února. Rozsvěcení vánočních stromů na náměstí i v dalších místních čtvrtích, naplánované na první adventní neděli, se v lázeňském městě uskuteční bez přítomnosti lidí. Žádné kulturní programy je provázet nebudou. Potvrdil to starosta Jaroslav Červinka. „Rozsvěcení nahrajeme a zveřejníme na videu, setkání se letos konat nebude. Zrušeny jsou i adventní trhy a další akce včetně těch na přelomu roku,“ řekl Červinka.

S žádnými společnými akcemi už nepočítají ani v Milovicích. „Budeme samozřejmě sledovat situaci, ale společná setkání před radnicí s tradičními stánky nepřipravujeme,“ řekla mluvčí radnice Eva Hrušková.