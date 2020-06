Výběr stavitele lávky potvrdil starosta Tomáš Mach. „Vítězná firma na zhotovitele lávky přes Labe uspěla s nabídkovou cenou 104 949 961 korun bez DPH. Nyní nás čeká uzavření smlouvy o dílo na stavební práce s touto firmou a předání staveniště,“ uvedl starosta.

Původní odhady při výběru nového návrhu lávky hovořily o ceně kolem 40 milionů korun. V závěru loňského roku však radnice zveřejnila, že rozpočet na lávku by měl být 76 milionů. A později starosta přiznal, že se rozpočet lávky zřejmě nevejde ani do 100 milionů korun. To výběr zhotovitele potvrdil. Drtivou většinu nákladů zaplatí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Hodnotící komise posoudila podané nabídky ve veřejné zakázce Lávka přes Labe v Nymburce. Následně proběhla elektronická aukce, kde oba dodavatelé optimalizovali své nabídky dle hodnotících kritérií, která byla zadána při zahájení zadávacího řízení. Z elektronické aukce vzešla jako nejvhodnější a nejvýhodnější nabídka od zmíněné společnosti.

Stavební povolení má město už od loňského prosince. „Nyní budeme upřesňovat časový harmonogram stavebních prací, dopravně – inženýrská opatření a zřízení místa staveniště,“ doplnil Tomáš Mach.

Projektant čelí žalobě

Nová lávka o délce 228 metrů bude umístěna v ose bývalé lávky, která byla stržena 3. srpna 2018. Spojovat bude levý a pravý břeh Labe, městskou částí Zálabí s centrem města. Autorem vítězného návrhu lávky je společnost SHP – Stráský, Hustý a partneři. Projektant Jiří Stráský je autorem i předchozí stržené lávky, stejně jako jejího dvojčete, které se nečekaně zřítilo v pražské Tróji. Kvůli tomu aktuálně čelí projektant žalobě. Podle vedení nymburské radnice to však na přípravy a samotnou stavbu nymburské lávky nebude mít žádný vliv. Stavba nové lávky by měla trvat přibližně rok. První chodci a cyklisté by ji tedy mohli v ideálním případě začít využívat už během příštího léta.

Nová lávka bude široká čtyři metry a nově ji budou využívat cyklisté i pěší. V akutních případech po ní budou moci projet záchranáři, hasiči či policisté. Její konstrukce bude snadnější na kontrolu a je koncipována s důrazem na minimalizaci případné koroze. Právě koroze lan byla hlavním bezpečnostním rizikem u předchozí lávky. Po jejím stržení se koroze lan skutečně prokázala.

Lávku vytahovaly z labského dna tři tanky: