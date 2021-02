„Volné kapacity pro tento návrh jsou k dispozici. To samé se týká zaměstnanců pečovatelských služeb kontakt 70+ a 80+,“ uvedl radní na sociální síti.

Rád by také využil armádu, jejíž příslušníci by zamířili pomáhat do nymburské nemocnice.

Podle pátečních čísel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je na Nymbursku 1 972 nakažených koronavirem, přičemž za posledních 24 hodin jich přibylo 243. Dosud zde s touto nemocí zemřelo 192 lidí.

Nymburská nemocnice má stále plně obsazená lůžka, covidoví pacienti jsou hospitalizování na třech interních odděleních, a také na chirurgii. Jednatelka Nela Gvoždiaková už několik dnů upozorňuje, že zdravotníci jsou na pokraji sil a to nejhorší teprve může přijít. Situace je na hraně také v nemocnici v Městci Králové.